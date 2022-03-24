نوف الشحي.. «ضابط طيار»

هناء الحمادي (أبوظبي)

عشقت نوف الشحي السفر من دولة إلى أخرى وهي لا تزال طفلة صغيرة، وكان لها ما حلمت به، بعدما اختارت دراسة الطيران التي فضلتها عن تخصص تقنية المعلومات. وتعمل اليوم كضابط طيار في شركة فلاي دبي، وقد درست المرحلة النظرية في أكسفورد وبعدها أكملت الدراسة في أكاديمية الفجيرة للطيران عام 2018، في دورة رخصة طيار تجاري، ثم أكملت مجموع الساعات الخاصة بالطيران على طائرات ذات محرك ومحركين.

بابتسامة فخر تعلو وجهها، تحدثت نوف عن مهنتها قائلة: جاء اختياري للأكاديمية لكونها من النخبة في مجال التدريب على الطيران وأول أكاديمية طيران في الخليج العربي، ومن مميزاتها مرونة التدريب بحيث تضاهي نظيراتها من الأكاديميات التدريبية المتخصصة في المجال نفسه. وتعتمد برامجها التدريبية على طريقة تلائم مختلف الفئات الاجتماعية، سواء من الموظفين أو المتفرغين للدراسة، مع اتباع معايير مرنة وملائمة للطلاب، ما يتوافق مع نظم ومعايير الهيئة العامة للطيران المدني.

جهاز محاكاة

وتروي نوف الشحي قصتها مع عالم الطيران، موضحة أنه بعد حصولها على رخصة الطيار المدني، التحقت بشركة فلاي دبي. وهناك بدأ التدريب لمدة شهرين بجهاز المحاكاة لطائرة «بوينغ 737»، وهي عماد أسطول الشركة، ثم بدأت بالطيران الفعلي مع المدرب المتخصص. وعند اكتمال عدد الساعات المطلوبة للتدريب بدأت بالطيران كـ «طيار مساعد أول» بشكل رسمي للشركة.

ووصفت شعورها وهي تحلق لأول مرة في السماء، بأنه لا يوصف. وقالت: حلمي بالتحليق ومشاهدة الأرض من السماء تحقق بمشاهدة مناظر مختلفة تفوق الخيال، فرحلات الطيران التي قمت بها في مختلف القارات، لكل منها قصة وتجربة. وكل تجربة بالنسبة لي، هي فرصة لتعلم شيء جديد لزيادة خبرتي في هذا المجال. وذكرت أنه بعد انتهائها من كل رحلة وأثناء عودتها إلى المنزل، ينتابها الشعور نفسه وكأنها عادت للتو من كوكب آخر تحن إليه دائماً.

طموحات

وتطمح نوف الشحي بأن ترتقي بأهدافها وتسهم في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، لتكتسب الخبرة الكافية لتكون «كابتن مدرب»، وتوجه الكوادر الوطنية وجميع الراغبين للالتحاق بقطاع الطيران. وتحرص في المستقبل على نقل خبراتها إلى الجيل الصاعد في ظل مسيرتها المهنية في مجال الطيران. وتعتبر أن المرأة الإماراتية قطعت شوطاً طويلاً في هذا المجال، قائلة: نرى اليوم الكثير من قصص النجاح في مجال قيادة الطائرات وكلي ثقة بأن الإماراتية قادرة على تسجيل كل النجاح. وبالنسبة لي، سوف أسعى جاهدة إلى إكمال درجة الدكتوراه في أحد أقسام الطيران.

3 مراحل

ذكرت نوف الشحي أن التدريب في مجال الطيران يمر بـ 3 مراحل، تبدأ بمرحلة الجلوس إلى يمين أحد الطيارين المتمرسين «كابتن مدرب»، للملاحظة والتعلم لمدة 3 أشهر. تبدأ بعدها مرحلة الطيران مع وجود «الكابتن» للتقييم والتوجيه، وأخيراً تأتي مرحلة قيادة الطائرة.