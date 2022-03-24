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دنيا
«القروش» تأخذ قيلولة!
«القروش» تأخذ قيلولة!
25 مارس 2022 00:53

أبوظبي (الاتحاد) 

كشفت دراسة جديدة أن أسماك القرش تأخذ استراحة من تتبع الفريسة، وتقضي بعض الوقت في النوم أو الاسترخاء للحفاظ على طاقتها، وتأخذ قيلولة وأعينها مفتوحة.
وفحص عالم فسيولوجيا النوم مايك كيلي وفريق من الباحثين الإشارات الأيضية والسلوكية للنوم بين أسماك القرش في نيوزيلندا، ووجدوا أنها إذا ظلت غير نشيطة لأكثر من 5 دقائق، فهي تستلقي ببساطة في قاع المحيط وتستغرق في النوم.
وتوفر الدراسة التي نشر نتائجها موقع Study Finds الأميركي للدراسات والأبحاث، أول دليل على أن الأسماك ذات الخياشيم تنام أيضاً، بما يشمل بعض أنواع القرش. 

أسماك القرش
القرش
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