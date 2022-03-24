7 حقائق عن «إيفرست»!

ترجمة: عزة يوسف

يحوز جبل إيفرست انتباه الناس حول العالم باعتباره أعلى قمة على الأرض، وبينما يرغب الكثيرون في تسلّقه، إلا أنهم لا يعرفون معلومات كافية حوله، قدم موقع The Travel الكندي بعضاً منها:

1 ـ الاسم: نظراً لوقوعه على حدود التبت التابعة للصين والنيبال، يُطلق عليه اسم «تشومولنغما» أي أم الأرض، و«ساغارماثا» أي أم السماء.

2 ـ العمر: وفقاً للباحثين وكتب التاريخ، فإن عمر إيفرست يعود لـ 60 مليون سنة، وقد تشكل أثناء تحطم صفيحة الهند القارية مع صفيحة آسيا.

3 ـ الارتفاع: يُسجل الارتفاع الرسمي في الوقت الحالي 8.848 متراً فوق سطح البحر.

4 ـ المساح: تمت تسمية الجبل على اسم المساح البريطاني جورج إيفرست الذي أرد الصعود إلى قمته، لكنه توفي قبل تمكنه من الأمر.

5 - الوفيات: نظراً لخطورة تسلقه بسبب ارتفاعه الشاهق، يلقى شخص واحد سنوياً على الأقل حتفه في محاولة تسلّقه.

6 - الأعلى: يُعد أعلى جبل فوق سطح البحر، لكنه ليس الأطول بالنسبة للارتفاع من القاعدة إلى القمة، فجبل ماونا كيا في هاواي هو الأطول بارتفاع يبلغ 10.210 أمتار.

7 - النمو: نظراً للتغيرات في صفائح الكرة الأرضية بأكملها، يؤكد الخبراء أن الجبل يحقق نمواً يبلغ 40 سنتيمتراً كل قرن.