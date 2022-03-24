وجوه جديدة في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

يبقى الرهان دائماً في عالم التمثيل على الإطلالة الأولى، وغالباً ما تكون دراما رمضان فرصة للوجوه الجديدة، لتقديمها في باكورة ظهورها على الشاشة، أو لإثبات موهبتها مرة أخرى من خلال مشاركتها في المسلسلات. وهذا ما تقدمه الدراما المصرية في موسم رمضان 2022.

نور النبوي

يشارك في دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، الوجه الجديد نور النبوي، نجل الممثل المصري خالد النبوي، من خلال مسلسل «راجعين يا هوا»، بطولة والده. والمسلسل قصة الكاتب الكبير الراحل أسامه أنور عكاشة، إخراج محمد سلامة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك. ويشارك في بطولته أيضاً، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، وأحمد خالد صالح، وكريم قاسم. وكان نور قدم نفسه كممثل لأول مرة خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل «الاختيار 2»، حيث جسد دور أحد شهداء معركة الواحات، مع كريم عبد العزيز، أحمد مكي، وإياد نصار.

محمود سعد

ويشهد مسلسل «راجعين يا هوا» تقديم الوجه الجديد محمود سعد الشهير بـ «سعدولا» لأول مرة على الشاشة، ويلعب «سعدولا» دور شقيق نور النبوي خلال أحداث المسلسل. ويظهر في المسلسل الوجه الجديد نور العزاوي، وتلعب دور شقيقة نور.

ياسين السقا

يطل الوجه الجديد ياسين السقا نجل الممثل أحمد السقا، في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل «الاختيار 3»، ويقف لأول مرة أمام والده في عمل درامي، ويجسد شخصية شاب ثوري يتعرض لعدد من الأحداث التي سيكتشفها الجمهور خلال مشاهدته الملحمة التاريخية. وتشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، وخالد الصاوي، والذين يجتمعون للمرة الأولى في عمل فني، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي. وكان من المقرر أن يكون الظهور الأول لياسين في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «الملك» مع الممثل عمرو يوسف، إلا أنه توقف بسبب مشاكل على العمل وفكرته.

عمر فوزي

يخوض الوجه الجديد عمر محمد فوزي، نجل الممثلة وفاء عامر والمنتج محمد فوزي، تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل «بيت الشدة» الذي تقوم ببطولته والدته بمشاركة أحمد وفيق، نهال عنبر، عبير صبري، وإيهاب فهمي. وهو من إخراج وسام المدني وتأليف ناجى عبدالله، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تظهر العلاقات الإنسانية فى الحارة المصرية.

أميرة أديب

يظهر الوجه الجديد أميرة أديب، ابنة الممثلة منال سلامة والمخرج عادل أديب على شاشة رمضان لأول مرة من خلال مسلسل «مين قال»، وهو من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول الأزمات التي يقع فيها الشباب بعد سن الـ 18 عاماً. يشارك في بطولة العمل الممثل جمال سليمان ونادين ومجموعة من الوجوه الشابة مثل أحمد داش، ديانا هشام، وإلهام صفي الدين. وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، وفكرة وسيناريو مجدي أمين، إخراج نادين خان. وكانت ظهرت أميرة بشكل مميز في مسلسل «نقل عام»، أمام الممثل محمود حميدة، وإخراج والدها عادل أديب. وكان أول أعمالها الدرامية، من خلال مسلسل «ولاد ناس» الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي.

رحمة أحمد

من الوجوه الشابة التي تظهر خلال شهر رمضان لأول مرة، الممثلة الشابة رحمة أحمد التي اختيرت للمشاركة في مسلسل «الكبير أوى 6» بطولة النجم أحمد مكي، لتكون بديلة للنجمة دنيا سمير غانم بعد اعتذار أسماء أبو اليزيد.

تخرجت رحمة في كلية العلوم بجامعة حلوان، وشاركت في مسرح الجامعة وحصلت على ورشة نقابة المهن التمثيلية، كما شاركت في برنامج «أمين وشركاه» بطولة أحمد أمين بجزئيه الأول والثاني. ويُعد «الكبير قوى 6» أول بطولة لها، وكانت بدايتها في مسرح الجامعة والقطاع الخاص ودار الأوبرا، وآخر أعمالها في المسرح «ديجافو» على خشبة الهناجر، إخراج أحمد فؤاد، وبطولة تامر نبيل، أحمد السلكاوي، حمزة العيلي وبسمة ماهر.

أميرة الفهد

الوجه الجديد أميرة الفهد تظهر في مسلسل «المشوار»، للمخرج محمد ياسين والمؤلف محمد فريد، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، وتجسد فيه أميرة دور مدربة لياقة بدنية. وكان أول ظهور لها خلال رمضان قبل الماضي في مسلسل «هوجان»، من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وبطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

ويظهر في «المشوار» أيضاً الوجه الجديد عبد الله بخش، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول ماهر الذي يعمل باليومية في إحدى شركات الملاحة بالإسكندرية، ويواجه مع زوجته ورد الكثير من الصعوبات.

إيمان يوسف

يظهر الوجه الجديد إيمان يوسف في دراما رمضان بـ 3 وجوه مختلفة، حيث تشارك في مسلسل «ملف سرى» بطولة النجم هاني سلامة، تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، وتجسد دور نهلة المرأة الأرستقراطية القادمة من كندا وعلى درجة كبيرة من الثقافة والعلم ومتزوجة من الممثل نضال الشافي الذي يعمل محامياً وتدخل في صدام مستمر معه. والمسلسل الثاني «عالم تاني» مع النجمة رانيا يوسف وفريال يوسف، من تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد. وتجسد فيه دور أمينة التي تقودها الظروف إلى العمل كخادمة لتنفق على أبنائها بعد دخول زوجها إلى السجن. والمسلسل الثالث «بيت الشدة»، تلعب من خلاله دور نيفين زوجة روماني، وهو مدحت تيخة الذي يعمل مكوجي في حارة شعبية، وتساعده في عمله. وهي من أسرة قبطية ولديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.

أمينة مغربي

يظهر الوجه الجديد أمينة مغربي في رمضان، من خلال مسلسل «بابلو» بطولة النجم حسن الرداد، يكتبه حسان دهشان من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي. والمسلسل الثاني «شغل عالي» مع الممثلة شيرين رضا والفنانة فيفي عبده، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل. وتدور الأحداث حول صديقتين تواجهان مواقف كوميدية، بحضور عدد كبير من النجوم المشاركين كضيوف شرف.

محمد عزمي

يظهر الوجه الجديد محمد عزمي في مسلسل «بابلو»، وتدور أحداثه حول شخصية سيد بابلو، وهو بطل شعبي يمتلك شركة حراسات خاصة، ودائماً يحاول مساعدة أهل منطقته في الحصول على حقوقهم، كما يدخل في الكثير من الصراعات مع بعض رجال الأعمال الفاسدين.

إيمان البرديني

يطل في رمضان الوجه الجديد إيمان البرديني، خبيرة التجميل والوجه الإعلامي، حيث تخوض تجربة التمثيل في الجزء الثاني من مسلسل «المداح 2»، بطولة حمادة هلال، وفي مسلسل «بابلو».

بسنت حاتم

تقدم بسنت حاتم نفسها لأول مرة علي شاشة رمضان من خلال مسلسل «بيت الشدة» الذي يُعد التجربة الأولى لها في مجال الفيديو، لتكون الدراما التلفزيونية بوابة دخولها للتمثيل. وتؤدي شخصية وجد، وهي ابنة الممثلة وفاء عامر، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي داخل حي شعبي تحدث فيه الكثير من المواقف.