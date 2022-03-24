«الخمسينيات» في أبوظبي

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

كنز من الصور يتحدث عن محطات مهمة في تاريخ أهالي وسكان أبوظبي في حقبة الخمسينيات، من إنشاء الخدمة البريدية إلى أول ورشة لإصلاح أجهزة الراديو. يعكس طريقة عيش أهل الإمارة في تلك الفترة، ويتضمن المعالم والأسواق والمحال التجارية وسواها الكثير. كل ذلك في ألبوم خاص للمرحوم رحمة الله حسيني، الذي جاء إلى أبوظبي من إيران بداية الخمسينيات واستقر فيها، حيث كسب رزقه من محل لتصليح الراديو وتزوج وأنجب وعلَّم أبناءه في أرض منحته الأمان وحقَّق فيها أحلامه.

وفاءً لدولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي، قرَّر أبناء رحمة الله حسيني الذي توفي عام 2011 وعاصر فترة الخمسينيات، عرض أكثر من 70 صورة يمتلكها والدهم في معرض خاص من تنظيم نادي تراث الإمارات بالقرية التراثية بكاسر الأمواج، ومهرجان السمحة التراثي. وكان رحمة الله حسيني من أوائل من فكروا في تأسيس أول مكتب بريد في أبوظبي واختار محله التجاري لبيع وتصليح أجهزة الراديو في سوقها ليكون مقراً له. وتكريماً لمساعيه التطوعية، أهداه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، صندوق البريد رقم 86، ومنذ ذلك الحين، عمد إلى إيصال رسائل سكان أبوظبي إلى دول عدة. ويتضمن المعرض صوراً جمعها حسيني الذي استقر في أبوظبي منذ عام 1956 حتى وفاته.

رصيد مهم

وذكرت نغمة حسيني أن والدها كان شغوفاً بجمع الصور، موضحة أنه امتلك مخزوناً وفيراً من الصور، تعكس جانباً عن شكل الحياة في أبوظبي خلال فترة الخمسينيات. وأشارت إلى أنها وإخوانها وفاء والدكتور سهيل، قرروا عرض 70 صورة منها، ومشاركتها مع الناس كعربون محبة وتقدير من صاحبها وأبنائه إلى دولة الإمارات التي منحتهم رغد العيش والأمان، موضحة أنه كان أول من أسس بريداً لإرسال الرسائل. كما كان يمتلك مهارة الكتابة، ونوَّع فيها بين الرسائل العاطفية والخاصة، ما جعله محل تقدير وثقة للمتعاملين. ومع شغفه بالتصوير وجمع الصور، كان على علاقة طيبة مع صاحب أحد استوديوهات التصوير في أبوظبي، واسمه أمير روحاني، شكَّل معه رصيداً مهماً من الصور تعكس الحياة الاجتماعية في أبوظبي في فترة الخمسينيات.

طوابع

وأضافت نغمة: كان أدب المراسلة يشغل حيزاً مهماً على خريطة عالم الأدب وفنونه، والوالد يُعتبر من أوائل المهاجرين إلى أبوظبي. ابتكر فكرة وجود مكتب للبريد في محله الذي كان لتجارة بيع وتصليح الراديو في السوق، وكان يكتب الرسائل للسكان ويعمل على إلصاقها بطوابع بريدية وإرسالها براّ إلى الشارقة، التي كانت تتوفر على مطار صغير لإرسال البريد إلى خارج الدولة وجلبها إلى الداخل. كما كان يتكفل أيضاً بقراءة هذه الرسائل بطلب من أصحابها، ويكتب لهم الشعر وبعض المقالات، حيث تميز بخطه الجميل.

ذكريات

عن ذكرياتها في أبوظبي ذكرت نغمة حسيني، أن رحلات الاستجمام كانت قديماً تُنظم في جماعات، حيث ينقل من يمتلك سيارة، الجيران والأصدقاء للذهاب في نزهة تحت جسر المقطع، وكان يبدو لهم مكاناً بعيداً جداً. وأشارت إلى أن «حديقة المطار» في أبوظبي، من أقدم الحدائق التي كانت تزورها العائلات. وكان محل والدها يشكِّل المكان المفضل لها ولإخوانها لمذاكرة دروسهم، إذ لطالما كانت الإمارات تشجع على الدراسة، وتوفر الكتب والمنح الدراسية من أجل جيل متعلِّم. ومن أعز الذكريات إليها، وقوفها في الصغر تحت شجرة اللوز «البيدام»، التي كانت تعشق ثمرتها، وكان السكان يزرعونها بكثرة.

عائلة واحدة

تروي صور رحمة الله حسيني كيف كان السكان في أبوظبي منذ الخمسينيات يمثلون عائلة واحدة. ولم تكن أبواب البيوت أو المحال تُغلق أبداً، وكانت الروابط قوية جداً بين الجيران، ما جعلهم يشعرون بارتياحهم للعيش فيها باستقرار وأمان.

4 معارض

رغبة منهم في مشاركة مخزون الصور التي امتلكها والدهم، نظم أبناؤه 4 معارض للصور وأطلقوا عليها، أبوظبي خلال فترة الخمسينيات، وملامح من الإمارة، بدأت عام 2019. وتوضح الصور كيف كان الناس يعيشون في العرشان، وتستعرض مناظر من كورنيش أبوظبي والسوق القديم.