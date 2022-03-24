كيت.. كيف تحارب الجوع؟

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الممثلة والمؤلفة وعارضة الأزياء الأميركية كيت هدسون حملة بعنوان «عبر المسافات» عبر منصتها على إنستجرام التي تضم 12 مليون متابع، تستهدف محاربة الجوع بتقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وأجرت اتصالاً مع مسؤولة برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة التي شرحت ما يقوم به البرنامج عبر السفر إلى 13 دولة تعاني من صراعات أو نزاعات، لمساعدتها على تحقيق الأمن الغذائي للعائلات. وأوضحت أنه من بين 690 مليون شخص تستهدفهم الحملة، تم الوصول إلى 100 مليون. وذكر موقع The Things الكندي تأكيد هدسون بأن البرنامج يستهدف إعداد المجتمعات لتصبح مكتفية ذاتياً.