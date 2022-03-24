«فنون البحر»..  كِفاح الأجداد

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أهازيج وإيقاعات تلامس القلوب ضمن مهرجان التراث البحري على كورنيش أبوظبي، المتواصل حتى 27 مارس في منطقة «عَ البحر»، والذي يحتفي بجانب مهم من حقبة تاريخية شهدت كِفاح الأجداد وبطولاتهم المليئة بالتحديات. وهذه المظاهر وسواها تستحضر ماضي الأسلاف ممن صادقوا البحر وبنوا بفضله نمط حياة ازدهر واستمر طويلاً، وأسسوا معه مهارات تتناقلها الأجيال، مثل صيد الأسماك والتجارة والغوص بحثاً عن اللؤلؤ.

عروض الفنون المستوحاة من الرحلات البحرية، تضفي أجواء خاصة على المهرجان الذي يزخر بقصص وصور اجتماعية عاشها الناس قديماً في أبوظبي. ومشاهد تستدعي الوقوف عند الماضي العريق وما تخللته من عادات وتقاليد وأفراح وأحزان رافقت تعب الأجداد في مساعيهم للتنمية، منها فنون «النهمة» و«العيالة» و«الآهلّة»، حيث تصدح حناجر المؤدين وتنساب حركاتهم بدقة متناهية. عناصر تأخذ الزوار إلى قصص قديمة ارتبطت بالبحر وما عاشه الغواصة والصيادون من تحديات جلب الرزق، وتعيد طقوس رحلات السفر في عرض البحر، للصيد أو للبحث عن اللؤلؤ. إذ كان حضور «النهام» أو المغني البحري، من الأولويات التي يحرص عليها البحارة في رحلاتهم الطويلة، والتي قد تستمر لأشهر طويلة، فتأتي هذه الإيقاعات وتسهم في شحذ هِممهم واسترجاع ذكريات الأهل والديار.

إحياء الفنون

مبارك العتيبة مسؤول الفرق الأدائية في مهرجان التراث البحري ورئيس فرقة «الآهلّة» التابعة لجمعية أبوظبي للفنون الشعبية، قال: إن هذه الفرق المشاركة تُعيد إحياء جانب مهم من الموروث الثقافي الشعبي، والذي التصق بالبحر والبحارة. ويتخلل المهرجان برنامج فني متكامل، تتناوب عليه «العيالة» و«النهمة» و«الآهلّة» لتقديم وصلات فنية و«أوبريت» تجمع مختلف الفرق.

وذكر أن الفنون تُقدَّم بطريقة مختلفة وغير تقليدية، مع الاستعانة بالقصائد في مكانها الصحيح، والتي تتغنى بها فرقة «العيالة» بحسب ما يتناسب مع فترات العصر والمغرب والليل. وهنا يتعرف الزائر على هذه المقامات، مع إفساح المجال أمام الزوار للمساهمة في الأداء على المسرح. وتتضمن القصائد الحمد لله عز وجل والمدح وتختلف أشعارها بحسب المناسبة.

أوبريت

تختلط المشاعر لحظة وصول الصيادين وغواصي اللؤلؤ إلى بر الأمان على وقع الموسيقى. وهذا ما تجسده ملحمة إنسانية «أوبريت» في مشهد إبداعي تمتزج فيه فنون «النهمة» و«الآهلّة» و«العيالة» التقليدية على المسرح ضمن تصميم راقص وتمثيل حي تكريماً لمثل هذه اللحظات المهمة من التراث البحري. ويلتقي المؤدون والمعاصرون لتتحد مواهبهم في عرض رائع، قال عنه العتيبة: شعرنا أن هذه الفنون تجمعها روح واحدة، ولاسيما أن ممارسيها غواصون يدخلون البحر. و«الأوبريت» صُممت على شكل قارب تجديف، من الجوانب فرقة «الآهلّة»، وفي الوسط شباب «النهمة». وأوضح أن «الأوبريت» عبارة عن احتفالية بعودة الغواصين من رحلاتهم، مشيراً إلى أن فنون البحر محمَّلة بالآهات وذلك دليل على قسوتها وما تعكسه من حنين وآلام وشوق واغتراب محفوف بالأخطار.

عرض حصري

وذكر العتيبة أن «الآهلّة» من الفنون الأصيلة لدولة الإمارات، وهي عبارة عن أشعار وإيقاعات تعود لعصور خلت، حيث تنساب الأنغام والأشعار بتلقائية من حناجر المؤدين وحركات أجسادهم بين مجموعة تنشد وأخرى تستجيب لها. وأوضح أنها من فنون أهل البحر المندثرة التي تقدم على الساحل، ويجري العمل على إعادتها إلى الساحة، مشيراً إلى أن هذا العرض قُدِّم حصرياً لمهرجان التراث البحري. وأضاف: قمنا ببحوث كثيرة لإحياء هذا الفن الأصيل كما كان يُقدَّم في زمن الأجداد، حتى يصل إلى الأجيال المقبلة بالصورة الصحيحة، باللحن والحركات والمقامات.

واستقينا المعلومات من الناس الذين مارسوه، وتأكدنا من المقامات التي اندثرت، والتي لم يبق منها إلا 6 أو 7 ألحان، وسنعمل على مواصلة البحث.

صوت الحماس

«النهمة» صوت الزجر، يُقصد به تشجيع البحارة على العمل وإثارة الحماس لديهم. وبمرور الزمن عُرف فن «النهمة» بالأداء الغنائي البحري الذي يستنهض هِمم البحارة لمواصلة الرحلة ومقارعة الأمواج والعواصف والعمل الشاق على متن السفن الشراعية. يشتمل على قواعد خاصة في الأداء الحركي والغناء الجماعي الفلكلوري بمراقبة الأدوات الموسيقية التقليدية. وكان النوخذة دائم البحث عن أفضل البحارة والغواصين الأقوياء والمهرة ليكونوا ضمن طاقم سفينته، وكان يختار «النهام» صاحب الصوت الأصدح والأشجى.

«النهمة»

وفقاً لدليل وُزع في المهرجان، تميز فن «النهمة» بتأثره بفنون الشعوب الأخرى التي كان لها مع أبناء الإمارات علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ما جعل معظم الفنون البحرية تتشابه في الحركة والإيقاع والأدوات الموسيقية. ويمكِّن الدليل من استكشاف هذا الفن والتعرف إلى ماهيته وأصوله التاريخية وطريقة أدائه وغنائه، وكذلك التعرف إلى «النهام» المؤدي الرئيس على ظهر السفينة. ويتحدث عن نماذج من غناء وشلات وأهازيج من الأدب الشعبي لفن «النهمة»، والذي يُعد أحد الفنون الغنائية البحرية التقليدية التي تنتشر في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي. وهو نوع من الأغاني البحرية مارسه الآباء والأجداد خلال رحلات الغوص والتجارة منذ مئات السنين.