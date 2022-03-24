«تحقيق أمنية» تتعاون مع «اللولو» لإسعاد الأطفال في رمضان
من الحفل
24 مارس 2022 15:58
وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» مُذكّرة تفاهم مع مجموعة «اللولو» العالمية وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في حملة تبدأ أول أيام شهر رمضان الفضيل.
وتهدف إلى إسعاد قلوب الأطفال المصابين بحالات حرجة ومنحهم الأمل والقوّة والفرح، حيث ستعمل المجموعة كوسيط لتمكين متسوقي «اللولو» من التبرع لصالح مؤسسة تحقيق أمنية بمبلغ 2 درهم أو أكثر عند منافذ الدفع في مراكزها بأبوظبي، بالإضافة إلى منافذ الدفع عبر التطبيق والموقع الإلكتروني.
ويضاف مبلغ التبرع إلى الفاتورة النهائية لكل متسوق. وقّع المُذكّرة عن المؤسسة هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي، فيما وقّعها عن المجموعة العالمية أبو بكر تي بي مدير «اللولو» في أبوظبي والظفرة، وذلك بحضور الشيخة نور بنت فاهم القاسمي، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية».
وأشادت الشيخة نور بنت فاهم القاسمي بسياسة المسؤولية الاجتماعية القوية والرائدة لمجموعة «اللولو»، وحرصها على أن تكون دائماً في المُقدّمة عندما يتعلّق الأمر بردّ الجميل ودعم توجّهات الدولة في نشر بذور السعادة بين أفراد المجتمع.
وقالت الشيخة نور بنت فاهم القاسمي: إن توقيع هذه الاتفاقية سوف يُسهم في دعم أعمال واستراتيجية مؤسسة «تحقيق أمنية» الإنسانية النبيلة التي تتمثّل في تحقيق أمنيات الأطفال الذين تُهدّد الأمراض الخطيرة المُزمنة حياتهم، لمدّهم بالأمل والقوّة لمتابعة مسيرة العلاج، مع إضاءة شمعة الأمل في قلوبهم مع عائلاتهم.
وقال ناندا كومار، مدير الاتصال المؤسسي في «اللولو»: مرة أخرى تتشرّف المجموعة بالدخول في شراكة مع «تحقيق أمنية» لجمع الأموال اللازمة لتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة.
وأضاف: هذا الهدف النبيل سيكون له صدى مُتميّز لدى عملائنا وأفراد المجتمع، وسنحرص على تكريس طاقاتنا ومواردنا لدعمه، لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل عندما تسود روح المُشاركة والاهتمام لدينا جميعاً.