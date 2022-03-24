«الشارقة للإذاعة والتلفزيون».. 128 برنامجاً ومسلسلاً في رمضان
مسلسل فتح الاندلس
24 مارس 2022 15:36
تستعد هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر قنواتها وإذاعاتها الـ 7 لاستقبال شهر رمضان المبارك بدورة برامجية متجددة تتضمن 128 برنامجاً ومسلسلاً دينياً وتاريخياً وترفيهياً، تلبي تطلعات جمهورها من كافة أنحاء العالم. وتتنوع برامج الهيئة ما بين مسلسلات محلية تعود بذاكرة أبناء الإمارات إلى جماليات تاريخ المنطقة، وأخرى عربية تثري بمعالجاتها الاجتماعية ومحاورها الدرامية أوقات المشاهدين، إضافة إلى طيف واسع من المسابقات والبرامج الترفيهية التي تلائم مختلف الأذواق، وتتوزع على ساعات اليوم، لتسهم في ترسيخ التواصل بين جماهير المتابعين وقنوات وإذاعات الهيئة، وتعزز حضور الإعلام البنَّاء في شهر الصيام.
خصوصية رمضان وقال سعادة راشد عبد الله العوبد، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: يمثل شهر رمضان المبارك فرصة لتسليط الضوء على روحانيات الشهر الفضيل، وإبراز القيم الإسلامية لكافة متابعي قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتعريف المقيمين على أرض الإمارات بالثقافة العربية والإسلامية، التي تتجلى بجمالياتها في هذا الشهر، الذي يحظى بخصوصيته ومكانته في نفوس كافة المسلمين. وأضاف: نعمل وفق منهج متكامل يعكس حجم الحضور الإعلامي الواسع لإمارة الشارقة على المستوى المحلي والعالمي، ويثري من الدور الحضاري لقنواتها الإعلامية التي تحظى بثقة الأسرة والمجتمع، بما يحقق رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تكريس الأدوات الإعلامية في الصالح المجتمعي العام، وتقديم منتج يلبي رغبات المجتمع بكافة مكوناته. وتابع: نسعى إلى إثراء أوقات المشاهدين والمستمعين، وتقديم محتوى غني ومتنوع، حيث تعمل الهيئة على تلبية رغبات متابعيها من خلال تصميم برامج تفاعلية تجعل الجمهور جزءاً منها، وتبني جسور التواصل بينها وبين الفئات المستهدفة، وتعزز دورها في إيجاد فضاء إعلامي راقٍ وجذاب.
نجوم الدراما ومع إعلان أول أيام شهر رمضان المبارك، سيكون مشاهدو القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، على موعد مع أعمال درامية لكبار نجوم التمثيل الإماراتيين والعرب، أبرزهم: بيومي فؤاد، أيمن زيدان، حياة الفهد، حبيب غلوم، سلاف فواخرجي، جاسم النبهان، أيمن رضا، ليلى السلمان، نشوى مصطفى، جوليت عواد، جميل عواد، محمد المنصور، مريم الصالح، هيفاء عادل، محمد العبادي، وعبير عيسى.
تلفزيون الشارقة ويستقبل «تلفزيون الشارقة» مشاهديه ببرنامج رمضاني يعكس حجم الصرح الإعلامي الآمن الذي دخل بإنتاجه الهادف إلى ملايين البيوت، وحجز مكانة مرموقة في نفوس الأجيال التي تتابعه منذ تأسيسه. فمع برامج «إيجابيات»، الذي يقدمه خالد المنيف، يلتقي المشاهدون بأصحاب تجارب تبث الأمل في النفوس وتبعث على التفاؤل بالحياة. ومع البرنامج الجماهيري الذي ارتبط بموعد أذان المغرب، ويستقطب الصائمين من كافة الدول العربية، الذين يجتمعون على الهواء مباشرة قبيل وقت الإفطار، يعود برنامج «مدفع الإفطار». ويتضمن في إطلالة هذا العام فقرة أعظم العظماء يقدمها المذيع في بداية كل حلقة، ويتخلل البرنامج فقرة مسابقات وعرض تقارير تتناسب مع الشهر الفضيل. أما برنامج «جواهر» فيستضيف أشخاصاً حققوا إنجازات وتجاوزوا تحديات الحياة حتى حققوا النجاح في كافة الصعد الحياتية. ومع نفحات الخير التي يحملها شهر رمضان، يتجدد برنامج «الريح المرسلة»، ليسلط الضوء على الأثر الطيب الذي نتج عن المشاريع الخيرية والإنسانية التابعة لجمعية الشارقة الخيرية على المستوى المحلي والدولي، والتي تعزز من قيم الخير والمحبة والتعاون في المجتمع الإماراتي. ومع نفحات آيات القرآن الكريم، يقدم سعادة محمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون برفقة الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، برنامج «في رحاب سورة»، الذي يطوف على أسرار السور القرآنية. ويبين الملامح العامة لكل سورة وترتيبها في المصحف الشريف، مع ملامح بيانية حول الاتساق والانسجام فيما بينها. ومن وحي الفوائد التي يجنيها الصائم على صحته، يطرح برنامج «صحة وحياة» مواضيع مهمة وعصرية في مجال الصحة والطب والتغذية. ومع فضيلة الشيخ عزيز فرحان، يتلقى برنامج «فتاوى» اتصالات المشاهدين، كما يتواصل مع متابعيه على وسائل التواصل، ليجيب الشيخ عن استفساراتهم المرتبطة بموضوعات متنوعة من أبواب الفقه والشريعة. وفي برنامج «العريش»، يتفاعل الجمهور مع الأسئلة الثقافية التراثية التي يتلقاها البرنامج من المشاهدين، وتتناول كل حلقة مجالاً من مجالات التراث الإماراتي. أما برنامج «ملهمون» فيقدم نماذج ناجحة لشخصيات مؤثرة في المجتمع تمثل قدوة للأجيال في مختلف المجالات، كما يلقي الضوء على مفاتيح نجاح كل شخصية وخبراتها الحياتية والعملية وفلسفتها في الحياة ورؤاها المستقبلية.
مسلسلات سيكون جمهور شاشة تلفزيون الشارقة على موعد مع 4 مسلسلات خلال شهر رمضان المبارك، الأول بعنوان «فتح الأندلس»، يروي إحدى قصص الفتوحات الإسلامية التي يفتخر بها العرب، ويتناول ما تقدمه من دروس في الشجاعة والتضحية والإيمان، أما المسلسل الثاني فيحمل عنوان «اسمع وشوف»، وهو عمل فكاهي يطرح بعض الظواهر الاجتماعية والقضايا الإنسانية المعاصرة برؤية كوميدية. وتعرض شاشة تلفزيون الشارقة الجزء الثاني من المسلسل الاجتماعي «الكندوش»، الذي يتناول تفاصيل دمشق أيام زمان وقضايا الحب والخيانة والانتقام. في حين يغوص المسلسل الرابع «محمد علي ورد» بموسمه الثاني، في الطقوس التي تؤمن بالأرواح الشريرة وتعتقد أنها تؤثر في حياة الآخرين من خلال استغلال هذه الطقوس في خدعاهم.
«الشرقية من كلباء» وبمزيج فريد من الفائدة والتثقيف والترفيه، تنطلق قناة الشرقية من كلباء في خارطتها البرامجية الرمضانية مقدمة 12 برنامجاً و4 مسلسلات، منها برنامج «عادات من الماضي»، الذي يسلط الضوء على العادات القديمة السائدة في المنطقة الشرقية، و«أخلاقيات الرسول»، وهو برنامج ديني يسلط الضوء على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى برنامج المسابقات «السوق القديم»، الذي يجول فيه المذيع في السوق القديم بخورفكان ويطرح أسئلة على الجمهور. وتحاور الإعلامية مريم علاي والإعلامي خالد الضابط عبر برنامج «مجالس رمضانية» شخصيات بارزة في المنطقة الشرقية في مجالسهم الرمضانية، كما يستعرض برنامج «رمضانيات» الفعاليات التي تحدث في المنطقة الشرقية خلال الشهر الفضيل. ويواكب برنامج «صنّاع المحتوى» تجارب شباب مؤثرين على مواقع التواصل ويتناول تجاربهم في هذا المجال، إضافة إلى فقرة التثقيف الصحي من خلال برنامج «صحتك في رمضان». ومع جولة في رحلة «عطاء» يتناول محمد البلوشي أوجه الخير التي تعم أرجاء المنطقة خلال شهر الصيام. ولعشاق الفروسية يأتي برنامج «الفارس» ليسلط الضوء على علاقة الفارس بالخيل. ومن خلال برنامج «جدر الوالدة» يتعرف المشاهدون إلى الطبخات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة الشرقية. ولمحبي اللقطات العفوية التي تحصل خلال المسلسلات يستضيف برنامج «كواليس» عدداً من الممثلين ويسترجع معهم مواقفهم المرحة التي حدثت أثناء تصوير المسلسلات، كما يستعرض البرنامج عدداً من الحيثيات الفنية المتعلقة بصناعة وإنتاج المسلسل الخليجي. أما البرنامج السياحي «وجهتنا اليوم» فيعرض في كل حلقة منه جولة في أحد الأماكن السياحية في المنطقة الشرقية يقوم بها أحد الفنانين ويروج من خلالها للمكان بأسلوب مشوق. وفي أجندتها الدرامية، تستقبل قناة الشرقية مشاهديها في رمضان بعرض المسلسل الخليجي «كيد الحريم» الذي تدور أحداثه حول صراع الميراث بين مجموعة من النساء، والمكائد التي تنشأ بينهن. ويعرض مسلسل «نوح العين» في إطار تراثي درامي حول قسوة نوخذة وجبروته لينتهي المطاف إلى تغير سلوكه في مشاهد غاية في الإنسانية، ويواصل المسلسل التاريخي الفنتازي «حكايات ابن الحداد» أحداثه من خلال جزئه الثاني. ومع مزيج من أجواء الحب والغدر والانتقام، يأتي مسلسل «حضرة الموقف».
قناة الوسطى ومن وحي البيئة الإماراتية القديمة، ولعشاق الزمن الجميل، تطل قناة الوسطى على مشاهديها خلال رمضان بـ9 برامج و3 مسلسلات درامية، تتضمن برنامج «الحصن» المتنوع ما بين التراث والثقافة والمسابقات، وبرنامج «من عبق البادية» الذي يستضيف نخبة من ألمع نجوم المسلسلات البدوية في الوطن العربي. ويستعيد برنامج «ويبقى الأثر» ذكريات جميلة لشخصيات محورية أسهمت في تكوين تاريخ المنطقة وتراثها الغني، ومع برنامج «رمضان ذاك الزمان» تظهر ملامح بديعة من طبيعة الشهر الفضيل قديماً. ويتناول برنامج «العرابة» جانباً مهماً يتعلق بمفردات اللهجة البدوية الأصيلة للتعريف بها، ويشارك الأهالي في برنامج «مجالس الوسطى»، الذي يطرح مواضيع تلامس حياة المواطنين واهتماماتهم، ويسلط الضوء على الكنوز التي تزخر بها المنطقة، كما يتناول البرنامج الديني «روح وريحان»، علاقة الدين بالعلم والحياة، أما البرنامج التراثي «بريق الذاكرة»، فيستضيف كوكبة من الأمهات والجدات ليغوص معهن في رحلتهن مع الحياة. وتطل قناة الوسطى على المشاهدين بأجندتها الدرامية من خلال 3 مسلسلات وهي: «ذياب هباب الريح»، المستوحى من الذاكرة الشعبية لعنترة بن شداد، و«نشميات من البادية»، الذي يبرز قوة المرأة البدوية وإصرارها على إثبات ذاتها. وتستعرض القناة المسلسل الدرامي والتراثي «عين الذيب» للكاتب والسيناريست جمال الصقر والذي تدور أحداثه في قالب كوميدي شيق وجذاب.
«الشارقة الرياضية» وفي رحلة رياضية تتنقل من خلالها بين الإمارات والوطن العربي والعالم أجمع مع الساحرة المستديرة وغيرها من الرياضات، تخصص قناة الشارقة الرياضية لمشاهديها خلال شهر رمضان 8 برامج متنوعة، تتناول أهم ما يجري على الساحة الرياضية المحلية والعربية والعالمية. ويواصل برنامج المسابقات «واحد من الثلاثة»، تألقه رافعاً شعاره «الجميع فائز»، حيث حقق نسبة مشاركة عالية على مدى سنوات من العرض، وينطلق في رمضان هذا العام مع مشاركات أوسع، وجوائز تشجيعية للجمهور، عبر طرح أسئلة حول معلومات رياضية مفيدة وغريبة وتاريخية مرتبطة بمجموعة من الأحداث والفعاليات الفارقة على خريطة الرياضة المحلية والعالمية.
«إذاعة القرآن» وبحزمة نورانية من البرامج التي تلامس القلب وتسكن وجدان المستمعين، تحفل أجندة إذاعة القرآن الكريم من الشارقة في دورتها البرامجية خلال شهر رمضان بـ30 برنامجاً دينياً تبرز سحر البيان القرآني، والتي تتناسب مع إقبال الصائمين على تلاوته خلال الشهر الفضيل، وتسلط الضوء على جوانب متعددة من العلوم القرآنية، ومن أبرزها برامج «أمثال القرآن»، و«روح الآيات» و«قصص الآيات»، و«تأملات قرآنية». ومع روحانيات الشهر الفضيل، تتميز إذاعة القرآن الكريم ببرامج تسرد بعض المواقف النبوية التي تتحدث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، وأخرى تتناول مواضيع مختلفة من الفضائل الإيمانية، ومن أبرزها برنامج «الرحمة المهداة»، و«فضائل الأعمال»، و«صلوا عليه»، و«فواصل تنبيه بأوقات العبادة»، إضافة إلى برنامج «مساجد الشارقة»، الذي يهتم بإعطاء معلومات عن المساجد والأئمة المميزين في الإمارة ومناطقها. كما تنقل الإذاعة للعالم الثالث على التوالي صلاتي التراويح والقيام في بث مباشر لثلاثين مسجداً وثلاثين قارئاً بفعالية قراء الشارقة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية.
إذاعة الشارقة في رحلة إذاعية متنوعة، وعبر 50 برنامجاً من إنتاجها الخاص، ترافق إذاعة الشارقة مستمعيها في الشهر الفضيل، حيث تتنوع مواضيع البرامج ما بين الديني الاجتماعي والثقافي والترفيهي، والتي تتناول القيم والمثل العليا في المجتمع. ويطل الإعلامي الإماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي على المستمعين من خلال برنامج «جهة خامسة»، الذي يرسخ القضايا التي يتناولها من خلال سرد عدد من القصص الهادفة، وطرح الدروس المستفادة منها. وللمسابقات والتحديات مساحة في إذاعة الشارقة، فمن خلال برنامج المنافسات العائلية «نجم المجالس»، الذي تنظمه الإذاعة بالتنسيق مع دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، تتنافس العائلات المشاركة على نيل اللقب والفوز بالجائزة الكبرى، في جو يجذب المستمعين. وهو من تقديم محمد الحوسني وهزاع الشحي. كما تحظى التغذية والصحة بأهمية كبرى في باقة برامج رمضان، ففي برنامج «صيام فوق الستين»، يستعرض الدكتور عادل سجواني، أبرز المشكلات التي تواجه كبار السن أثناء الصيام، مع نصائح طبية حولها. وفي برنامج «اعتدال وتوازن» ترشدنا متخصصة التغذية شمسة المازمي إلى التغذية السليمة في الشهر الفضيل. وفي عالم التغذية والطبخ، يطل برنامج «طبختنا برزت»، مع محمد بديع من البحرين، الذي يتناول الطبخات والأكلات وتاريخها وقصة انتشارها، مع تقديم بعض المعلومات الجديدة عنها. أما برامج التثقيف والتوعية فلها دور حاضر في الموسم الرمضاني على إذاعة الشارقة، مثل برنامج «اعرف حقك»، مع المحامي الدكتور يوسف الشريف، الذي يسلط الضوء على التوعية بالحقوق المدنية. وبمزيج من التوعية والكوميديا الهادفة التي تميز بها الفنانان بيومي فؤاد ونشوى مصطفى، يطل مسلسل «بعد الخمسين»، على مستمعي إذاعة الشارقة، ليبرز عدداً من المشكلات الاجتماعية التي تواجه العائلات، بأسلوب مرح وجذاب، حيث يخوض أبطال المسلسل رحلة طويلة ومشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة للوصول إلى النجاح في مشاريعهم التجارية. وفي دراما «بابا ياسين»، يطل الممثل البحريني محمد ياسين، المشهور بـ «بابا ياسين» مسلسل الأطفال «افتح يا سمسم» ليأخذنا في حكايات جاذبة ذات مغزى هادف موجه للأطفال والناشئة، بهدف زرع الصفات الحميدة فيهم.
إذاعة بلس 95 وانطلاقاً من التنوع السكاني الذي تتميز به دولة الإمارات، تواكب إذاعة «بلس 95» الناطقة باللغة الإنجليزية، شهر رمضان المبارك من خلال 3 برامج إذاعية، حيث يأخذ برنامج «نبي الرحمة» في موسمه الثاني والمتكون من 30 حلقة، وأكثر من 150 فاصلاً إذاعياً جديداً للمستمعين في رحلة مع قصص النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب جذاب، ويغطي برنامج Eyes On الأحداث المهمة التي تجري في إمارة الشارقة، ويركز برنامج المسابقات Catch a Vibe على المواهب المحلية والإقليمية، ويطرح أسئلة تثقيفية على المتسابقين.