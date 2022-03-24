نهاية الأسبوع الأخيرة من «سوق حديقة أم الإمارات»

سيتمكن زوار «حديقة أم الإمارات» في العاصمة أبوظبي من الاستمتاع بنهاية الأسبوع الأخيرة من فعاليات «سوق الحديقة» يومي 26 و27 مارس، والتي ستتميز بأجواء خارجية مفعمة بالمرح وتجارب التسوق مع مجموعة متنوعة المنتجات المتنوعة كالحرف اليدوية المجوهرات والأزياء وديكورات المنازل وسواها الكثير. كما سيستمتع الزوار بتناول أشهى المأكولات والمشروبات في منطقة الطعام ضمن فعالية «سوق الحديقة».وسيكون زوار الحديقة من الأطفال الصغار على موعد مع العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية كالحرف اليدوية والفنون، والرسم على الوجوه، وغيرها الكثير من التجارب التي ستدخل الفرح والسعادة على قلوبهم. وسيتمكن الزوار من المشاركة في باقة متنوعة من أنشطة القراءة التي تستضيفها «حديقة أم الإمارات» خلال شهر القراءة والتي ستتواصل حتى نهاية الشهر، كما يمكن للصغار الاستمتاع بقراءة مجموعة واسعة من القصص والكتب ولقاء شخصيات قصصهم المرحة والتقاط أجمال صور معها. وتتميز فعالية «سوق الحديقة» بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات العائلية، وتجارب الطعام والتسوق المتنوعة، وترحب بالزوار يومي السبت والأحد الأخيرين من الفعالية من الساعة 4:00 عصراً ولغاية الساعة 11:00 ليلاً.