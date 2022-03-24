«تحدي التبراة» يعرّف جمهور «الأيام» بالألعاب الشعبية

الشارقة (الاتحاد)

في أجواء تراثية احتفالية متنوعة، يتوافد الزوار من مختلف الجنسيات إلى ساحة التراث في منطقة قلب الشارقة للاستمتاع بفعاليات مهرجان أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ 19، المستمرة حتى 28 مارس، مسجلة مستوى قياسياً لأعداد الحضور، ما يؤكد بأن ألق التراث راسخ لا يتغير على الرغم من مرور الأيام.وتواصل الأجنحة والمعارض المشاركة عرض منتجاتها المختلفة يومياً للزوار على وقع الأهازيج والرقصات والفنون الشعبية المحلية والعربية والعالمية، والتي تجذب أنظار الحضور من الكبار والأطفال ليشكلوا حلقات رائعة تحيط بالمشاركين في هذه العروض.

جمهور أيام الشارقة التراثية على موعد مساء كل يوم مع «تحدي التبراة» وهي مسابقة ابتكارية جديدة تطرح لأول مرة تربط المشاركين بالألعاب الشعبية القديمة في الإمارة، وتقع أحداثها بجانب البيت الغربي، مستقطبة عشرات المشاركين ومئات المتفرجين في جو مليء بالحماس والإثارة والتنافس والجوائز اليومية القيمة للفائزين.



10 سنوات

وقال المخرج عبدالله الجنيبي صاحب فكرة المسابقة: «تحدي التبراة» مسابقة مبتكَرة كانت مجرد فكرة راودتني قبل 10 سنوات، وقمت بدراستها بشكل واف ووضع تصور كامل عنها منطلقاً من حقيقة أن التراث الشعبي الإماراتي يتسم بالغنى والثراء، وفيه الكثير من المكونات والعناصر التي تستحق أن تعود بطريقة جديدة ومبتكَرة، تواكب تطور العصر، وتنسجم مع رغبات الناس.

وأضاف: لطالما كان معهد الشارقة للتراث ولا يزال يذكرنا بهذا الماضي الجميل ومفرداته من خلال أيام الشارقة التراثية، وهذا ما دفعني لطرح الفكرة على القائمين على المعهد خلال فعاليات النسخة الأولى من المهرجان العربي لفيلم التراث. وأبدى الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد ورئيس اللجنة العليا للمهرجان اهتمامه الكبير بالفكرة، وتبناها بعد اطلاعه على تصور كامل وشامل عن المسابقة وأهدافها، معبراً عن تقديره لمبادرة المعهد في تحويل هذا الحلم من فكرة إلى بطولة حية وثرية على أرض الواقع، في ظل علامات الرضا والفرح على الجمهور.

وأشار الجنيبي إلى أن رسالة «تحدي التبراة» تكمن في كيفية الاستفادة من الموروث الشعبي الخالد والألعاب الشعبية الإماراتية القديمة التي كانت تُمارس في زمن الطفولة، بحيث تُنقل للجيل الجديد بشكل مبتكَر، مع الترويج للموروث بما يواكب شعار هذا العام «التراث والمستقبل».

وأوضح أن المسابقة تتكون في موسمها الأول من 5 ألعاب شعبية اختيرت بعناية، وهي: التيلة، الرنج، القبة والمسطاع، الكرابي، واليونية. وتنظم كل لعبة بنظام المجموعتين، وفي كل مجموعة 3 لاعبين يتسابقون فيما بينهم للانطلاق في رحلة ذهاب وإياب وصولاً إلى النقطة المحددة للنهاية. وروعي بأن تكون مجسمات هذه الألعاب من الحجم الكبير الذي يشابه ألعاب الـ «تيلي ماتش» المعروفة. يبلغ وزن كرة التيلة 125 كيلوجراماً، فيما يصل قطر الرنج العملاق «لعبة العجلة» حوالي 5.5 متر، فيما تم تجسيد مضرب القبة والمسطاع بعصا طولها 3 أمتار ووزنها 40 كيلوجراماً. وجاء الكرابي بمجسم كبير جداً يرتديه المتسابق في محاولة دفعه للمنافس، وفي لعبة اليونية، يدخل المتسابق في هذا الكيس ويحمل على ظهره سلة كبيرة مليئة بالكرات، ويحاول أن يتحرك ويتخطى الحواجز التي أمامه ويذهب ويعود بالتعاون مع زملائه بشكل تتابعي في سباق مثير حتى الوصول إلى النهاية.

وكشف الجنيبي أن المسابقة شهدت مشاركين لمجموعات من جاليات دول مختلفة مثل نيجيريا وتشاد وباكستان وتشاد وبنغلاديش والهند ومصر والسودان، مع لفيف من جماهيرهم التي تشجعهم بالتصفيق والتحفيز في ربط رائع بالموروث الإماراتي، بإدارة ناجي خميس وخالد المطروشي، وبدعم من فريق العمل القائم على تنظيم المسابقة.

وأكد الجنيبي أن المسابقة تطبق عناصر السلامة والحماية للمشاركين والحضور بإشراف ومتابعة من فريق العمليات المكون من 10 شباب إماراتيين ومجموعة من الطلبة المتعاونين، يشرفون عن قرب على سلامة اللاعبين منذ بداية اللعبة إلى نهايتها، منوهاً بأن الألعاب المستخدمة في هذه المسابقة هي مواد بلاستيكية قوية تضمن السلامة. وتتطلب بعض الألعاب ارتداء الخوذة، وكلها ألعاب مستدامة يمكن استخدامها في الدورات المقبلة من «الأيام»، ويسهل نقلها إلى مواقع أخرى في مختلف مدن ومناطق الشارقة، علماً بأن الجمهور سيكون في نسخة العام المقبل على موعد مع 5 ألعاب أخرى جديدة، بقوالب وأشكال أكثر جذباً وتشويقاً.



رسالة التراث وفي ضيافة المقهى الثقافي، عُقدت مجريات جلسة ثقافية جديدة تناولت موضوعين مهمين، الأول عن «صورة الإمارات في كتابات الرحالة الأجانب وأثرها على المخيال العربي» قدمه الباحث الدكتور سيف بن عبود البدواوي، والثاني حول «التراث والتعليم في دولة الإمارات» تحدثت فيه الباحثة لطيفة النعيمي. وأكد كلاهما بأن التراث جزء أصيل لا يتجزأ من الهوية الوطنية الإماراتية، وتاريخ يجب أن ينشر ويحفظ ويمرر للأجيال المقبلة بأدوات ووسائل مختلفة ومبتكَرة.

واستهل البدواوي الجلسة التي أدارها محمد حمدان من إدارة المحتوى والنشر في معهد الشارقة للتراث، بالإشارة إلى أن كتابات الرحالة عن الإمارات، موضوع متشعب وطويل، حيث تعددت أغراض هذه الكتابات ومضامينها بحسب اتجاهات وخلفيات هؤلاء الرحالة. إذ كانت بدايات الإرساليات الغربية منذ القرن التاسع عشر إلى المنطقة ذات طابع ديني تبشيري، لتتطور بعد ذلك وتأخذ صبغة استكشافية هدفها الاحتلال ونهب الثروات. وقال البدواوي إنه في كتاباته ومؤلفاته ركز على عدد من الرحالة الذين لم يُسلط الضوء عليهم وعلى كتاباتهم بالقدر الكافي في العديد من المصادر التاريخية، ومنهم صمويل مارينوس زويمر، سير بيرسي كوكس، وبول هاريسون.

ورأى البدواوي أن هؤلاء الرحالة تجولوا في المنطقة ودونوا عنها تفاصيل مهمة، وضحوا خلالها أهمية مناطق الساحل وأنه لم تمسها يد التطوير بعد، واعتبروها بيئة خصبة لأهدافهم الدينية. كما التقوا العديد من شيوخ المنطقة وتعرفوا على عادات أهلها، وقدموا خرائط تفاوتت من حيث دقة معلوماتها وأهمية تفاصيلها، ولكنها في كل الأحوال مثلت مكتبة ثرية لا تزال إلى اليوم بحاجة للتنقيب فيها وإخراج ما تختزنه من تراث وتاريخ المنطقة.

واعتبر البدواوي أن هذه التوثيقات والرحلات، فندت ما كان في أذهان الغربيين عن أهالي المنطقة، حيث تحدثت عن شهامة أهلها وكرمهم وجودهم على الرغم من شح الإمكانيات وندرة الغذاء، كما تركت معلومات ومصادر مهمة.

وتحدثت لطيفة النعيمي، في موضوعها حول التراث والتعليم في دولة الإمارات، عن الإنجازات الكبيرة التي شهدتها الدولة، معربة عن شكرها لمعهد الشارقة للتراث على اهتمامه الدائم بالتراث ونشره بهذه الفعاليات وسواها. ورأت أن التراث أصبح مادة قيمة، ولا سيما مع توجهات التحول الرقمي وأثره على بقاء الهوية وديمومتها وحضورها الفاعل بسبب التغلغل الكبير للتكنولوجيا وما يصاحبها من عادات وتقاليد دخيلة على الثقافة والمجتمع، داعية إلى تكثيف البرامج والخطط للوقوف سداً منيعاً أمام تغييب التراث واضمحلاله.

وتناولت الباحثة دور مركز زايد للدراسات والبحوث عبر برامجه المتنوعة الموجهة للناشئة باعتبارها لبنة مهمة في بناء الانتماء التراثي، مستعرضة عدداً من هذه البرامج وما يصاحبها من جوانب تطبيقية وعملية تعلم المشاركين من مختلف الجنسيات هذه العادات والتقاليد على أرض الواقع.

توقيع كتاب

شهد المقهى الثقافي حفل توقع كتاب «التراث المتجدد دراسات حول مستقبل التراث الشعبي» للدكتور محمد الجوهري، وقعه نيابة عنه ابنه البكر. والكتاب من إصدارات معهد الشارقة للتراث، ويرتكز على فكرة أن التقدم المادي حقيقة آتية لا ريب فيها، وستكون له تأثيرات مختلفة ومعقدة على عناصر التراث الشعبي، ومن الواجب معايشة هذا التقدم بأسلوب متوازن يخلو من التحيز في سبيل ضمان تحقيق السعادة والقوة، مع الحفاظ على المثل والقيم الإنسانية العليا والأصالة الشعبية.

ينقسم الكتاب إلى مقدمة و9 فصول تلخص مجموعة دراسات وموضوعات شغلت الكاتب على امتداد نحو 60 عاماً من عمره، يتأمل فيها التراث ويحاول فهمه وتعريف الناس به. ويتناول موضوعات مختلفة حول الجانب النظري للتراث المتجدد، وإعادة إنتاج التراث الشعبي، ولب الدرس الفولكلوري المعاصر، والإبداع والتراث الشعبي من وجهة نظر علم الفلكلور، والمأثورات الشعبية بين الشفاهية والتدوين، والفولكلور التطبيقي، والمأثورات الشعبية في التعليم، وجمعيات الفلكلور، والتاريخ الشفاهي، ومستقبل التراث الشعبي.

رقمنة الموروث الثقافي

مواكبة مع شعار «التراث والمستقبل»، استضاف مركز التراث العربي الدكتورة والباحثة الجزائرية سميرة أمبوعزة مديرة مركز الفنون والمعارض في الجزائر، حيث تناولت خلال المحاضرة التي أدارها الإعلامي والمخرج محمد غباشي، دور الرقمنة في حماية الموروث الثقافي المادي وغير المادي، وآليات الاستفادة من مزاياها التكنولوجيا واستغلالها بشكل إيجابي، مع التوسع الذي شهده العالم في هذا الجانب، بالتزامن مع إجراءات الإغلاق وتوقف الأعمال خلال عامي 2021 و2020 بسبب جائحة «كورونا». الأمر الذي أثر على نشاط المرافق الثقافية والاجتماعية، وبالتالي استدعى إيجاد حل لإبراز هذه الثقافة وعدم توقفها بالاتجاه إلى الدراسة الافتراضية بتقنيات متعددة.

ولفتت إلى أن رقمنة التراث لا تقتصر على إتاحة الجولة الافتراضية، بل يضاف إليها استعمال رقمنة البيانات الخاصة بكل موروث ثقافي ولا سيما اللامادي منه كونه أكثر عرضة للاندثار أو التشويه.

واستعرضت المحاضرة جهود مركز الفنون والمعارض في الجزائر في المجال الرقمي، ومن ذلك إتاحة جولة «احكيلي تلمسان» للاطلاع على المعالم الأثرية في تلمسان من قصور ومساجد وحصون، فضلاً عن رقمنة الزي التراثي الجزائري مثل لباس الشدة المدرج عالمياً ضمن التراث اللامادي العالمي في «اليونسكو»، بالإضافة إلى معرض الكسكس الجزائري، ومشروع توثيق المهارات والممارسات الشعبية لإعداد هذا الطبق التراثي المشهور.

وأشارت الباحثة إلى ضرورة التفريق بين جانبي التراث والتقليد في وصف الموروث، كون العنصر التراثي يتسم بالاستمرارية وعدم الانقطاع والتغير من حيث المضمون والشكل فيما بين الأجيال، بينما التقليدي هو القديم الذي توقف استخدامه لفترة أو اندثر ثم أعيد إحياؤه من جديد، لتقلده الأجيال الجديدة.

هجرة الحكاية الشعبية

نظم البيت الغربي وضمن برامجه الأكاديمية التعليمية محاضرة تحدث فيها الدكتور صالح هويدي مدير مجلة الموروث العلمية المحكمة حول هجرة الحكاية الشعبية، باعتبارها فناً من فنون الأدب الشعبي، وتحتل مكانة مميزة في تاريخ البشرية وتأسر خيال الأفراد كباراً وصغاراً.

وتناول المحاضر بالإجابة حول أسباب هجرة الحكاية الواحدة ما بين أطراف العالم وشعوبه بنفس المضمون مع اختلاف بعض التفاصيل، حيث أشار إلى أن الباحثين في التراث ذكروا عدة أسباب في هذا الجانب، منها ما يتعلق بظروف التجارة والسفر ما بين المجتمعات والشعوب، والبعض عزا الهجرة إلى آثار الحروب والسيطرة والاحتلال، ومنهم منْ جعلها ثمرة طبيعية للثقافة والتثاقف بين المجتمعات، بينما أرجعها البعض إلى كون الخيال البشري وحدة مشتركة بين الناس، وتعتمد على أفكار أساسية متشابهة وإن اختلفت في بعض التفاصيل بحسب البيئة المحيطة والخلفية التاريخية.

وكمثال على هجرة الحكاية الشعبية أورد المحاضر حكاية «حب الملح» للدكتور عبدالعزيز المسلم، وقارنها بـ 4 قصص سائدة في دول أخرى مثل الكويت والعراق وهنغاريا وفرنسا. وهي مشابهة لها بصورة عفوية وطبيعية من حيث المضمون وعدد شخصيات الحكاية، وإن اختلفت في العنوان وبعض التفاصيل.



الكتب القديمة

في إحدى زوايا ساحة التراث، وفي ركن خاص بتجليد وتغليف الكتب والدفاتر القديمة، تستقبل هند عبدالظاهر بابتسامة صافية منبعها أرض الكنانة حيث موطن التاريخ والثقافة والأدب والتراث. كان جدها عبدالظاهر قد بدأ العمل في هذه المهنة عام 1936 في القاهرة واستمر فيها لعشرات السنين، يعيد من خلالها إحياء ما تقادم من ورق وكتب، ويبعثها من مرقدها من جديد محافظاً على قيمتها الأصلية وبهائها السابق، حتى لا تموت ولا تفنى، بل تبقى عصية أبية تقاوم فعل الزمن وأثره مهما امتدت الأعوام والسنون.

وقالت هند: يشارك ركن عبدالظاهر في أيام الشارقة التراثية للسنة الثانية على التوالي، وتتميز دورة هذا العام بزيادة نوعية ومبشرة في مستوى إقبال الجمهور على المهرجان واطلاعهم على فعالياته وأجنحته المختلفة، بعد انحسار الجائحة وعودة الأنشطة إلى طبيعتها.

ويتيح الركن لعشاق اقتناء الكتب القديمة أو إهدائها فرصة للحفاظ على هذه الكتب وترميمها من خلال تجليدها بعمل احترافي يدوي وبأكثر من طريقة ونوع، من دون استخدام المكائن والآلات، ووفق أفضل الممارسات الحديثة وبطرق مختلفة ومنها الطريقة الفرنسية. وتُغلف هذه الكتب باستخدام جلد طبيعي وورق فرنسي، وبالاعتماد على الصمغ الطبيعي للصق الأوراق المهترئة وضم أطرافها المتناثرة وتشذيبها وشدها بعناية بخيوط الحريرة المذهبة.

وأوضحت هند أن أصحاب المفكرات والألبومات القديمة يمكنهم أيضاً الاستفادة من ذات الخدمة، لافتة إلى أن الجناح يوفر خدمة الكتابة على كعب الكتاب عبر حروف مصنوعة من معدن الرصاص بحيث يتم تسخينها وصبها في قوالب لعنوان الكتاب واسم المؤلف ورقم الجزء على الكعب، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية. وتضم رفوف الجناح أيضاً لوحات رائعة معروضة للشراء، كُتبت بخطوط عربية حرة ومتنوعة، باستخدام الورق العادي أو الورق القديم، مشيرة إلى أن مقر المشروع في القاهرة يوفر خدمة شحن الطلبات إلى خارج مصر للراغبين في ذلك.

يشارك هند في هذا الشغف شقيقها، وقد حضرا عدة معارض دولية أخرى آخرها كان في إيطاليا، ويحرصان على نقل هذا الإرث الخالد إلى أبنائهما باعتبارهم الجيل الرابع من عائلة عبدالظاهر عبر تأهيلهم وتدريبهم على هذه المهنة الممتزجة برائحة الورق القديم وروح صون التراث الورقي والمحافظة عليه.