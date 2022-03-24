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دنيا
في عمر 101 عام.. مسن يحقق "حلم الشهادة الثانوية"
في عمر 101 عام.. مسن يحقق "حلم الشهادة الثانوية"
24 مارس 2022 14:59

تمكن رجل اضطر لترك المدرسة في ثلاثينيات القرن الماضي، من الحصول على الشهادة الثانوية وهو يبلغ من العمر 101 عام.
 
وقالت هيئة التعليم في مقاطعة جيفرسون بولاية فرجينيا الغربية، إن ميريل بيتمان كوبر البالغ من العمر 101 عام، كان منتظما في مدرسة "ستورر"، لكنه اضطر إلى ترك التعليم سنة 1938 في أعقاب انتقاله ووالدته لأسباب مالية إلى فيلادلفيا.

ووفقما ذكرت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأميركية للأنباء، فقد أعرب كوبر عن أسفه لعدم تخرجه من الثانوية، خلال زيارة قام بها سنة 2018 إلى حرم مدرسته السابقة، وهو ما جعل أفرادا من عائلته تتواصل مع مدارس المقاطعة.

وتكللت هذه الجهود في مارس الجاري، بمنح كوبر شهادة ثانوية فخرية من مدارس مقاطعة جيفرسون، في حفل تخرج حضرته عائلته.

وخلال الحفل، قال مدير مدارس مقاطعة جيفرسون بوندي ليرن: "تلتزم مدارس مقاطعة جيفرسون بمساعدة كل طالب، صغيرا كان أم كبيرا، على تحقيق أحلامه".

وأضاف ليرن: "بالنسبة للسيد كوبر، كان ذلك يعني الحصول على شهادة الثانوية العامة. يشرفنا المساعدة في جعل هذا الحلم يتحول لحقيقة".

المصدر: وكالات
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