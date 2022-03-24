اليوم 09:19
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
تعرف على أكثر الهواتف مبيعاً في العالم
تعرف على أكثر الهواتف مبيعاً في العالم
24 مارس 2022 13:20

نشرت وكالة Omdia تقارير أشارت فيها إلى الهواتف الذكية التي حققت أكبر نسب مبيعات في الأسواق العالمية.

وتبعا لتحليلات الوكالة فإن هاتف Galaxy A12 من سامسونغ كان قد حقق أعلى نسبة من المبيعات بين الهواتف الذكية مع نهاية عام 2020، وبيع منه حتى تلك المدة أكثر من 51.8 مليون قطعة، وأن هواتف Galaxy A بشكل عام حققت أكثر من 50% من نسب مبيعات هواتف سامسونغ العام الماضي.

وفي المرتبة الثانية في قوائم المبيعات تبعا لتصنيفات الوكالة حل هاتف Apple iPhone 12، الذي بيع منه تبعا للتقيميات أكثر من 41.7 مليون جهاز.

وحل في المرتبة الثالثة وفقا للإحصائيات هاتف iPhone 13 الذي بيع منه نحو 34.9 مليون قطعة، وتلاه في المرتبة الرابعة هاتف iPhone 11 بـ 33.6 مليون نسخة مباعة، وبعده هاتف Redmi 9A بـ 26.8 مليون نسخة.

وشملت قائمة أكثر 10 هواتف ذكية مبيعا هاتف Samsung Galaxy A02 بـ 18.3 مليون نسخة مباعة، وعدة نماذج من هواتف شركتي سامسونغ و Xiaomi.

المصدر: وكالات
الهواتف الذكية
الهواتف المتحركة
الهواتف المحمولة
آخر الأخبار
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©