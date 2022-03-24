جزيرة ياس تُطلق حملة تشويقية.. بطلها رانفير سينج

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس في أبوظبي عن إطلاق حملة تسويقية جديدة تستهدف العملاء من الهند بعنوان «ياس وجهة مميزة» بالتعاون مع نجم بوليوود الشهير رانفير سينج. وتشمل الحملة إطلاق مقطع فيديو يصوِّر الفنان رانفير في رحلة تشويقية يجوب خلالها جزيرة ياس ويستعرض مرافقها الترفيهية وعروضها الفريدة.

وتوفر الحملة تجربة بصرية ممتعة توثِّق للجمهور عطلة سينج المليئة بالمغامرات والحماس عندما يزور أشهر معالم الجزيرة، حيث يلتقي باتمان في «عالم وارنر براذرز أبوظبي» ويستمتع بالأمواج في «ياس ووتروورلد أبوظبي»، فضلاً عن ركوب أسرع أفعوانية في العالم في «عالم فيراري أبوظبي». ويستعرض الفيلم الإمكانيات المذهلة لجزيرة ياس وقدرتها على توفير تجارب فريدة للمسافرين المميزين، كتجربة الطيران في الهواء في مركز المغامرات «كلايم أبوظبي»، والتي يخوضها رانفير سينج.

وتقدم حملة بوليوود الجديدة مشاهد نابضة بالحياة وفق نمط الأغاني المصورة يظهر فيها سينج وهو يغني ويرقص في أرجاء جزيرة ياس، ويقود سيارات السباق على مضمار «الفورومولا - 1»، كما يشارك في تجربة تسوق مميزة في «ياس مول» ويتناول العشاء في مطعم آيريس الشهير، ويختبر القفز في الهواء في حلبة مرسى ياس، فضلاً عن ممارسة الجولف في ملعب ياس لينكس.

وقال ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لإكسبرينس هب في جزيرة ياس: نفتخر بتعاوننا مع الفنان رانفير سينج كسفيرٍ للوجهة، حيث يجسد من خلال المقطع المصوَّر، جزيرة ياس وكجهة مميزة بأجوائها المتألقة والنابضة بالحياة. ويساهم هذا التعاون في تسليط الضوء على الجزيرة بوصفها واحدة من أبرز وجهات التسلية والترفيه في العالم، حيث توفر باقة من التجارب الحماسية والمميزة. وتعكس الحملة الأجواء المذهلة التي توفرها مرافق الترفيه والتسلية الحائزة جوائز ووجهات الضيافة والتجزئة والمطاعم في الجزيرة، والتي نأمل أن تلهم المشاهدين لزيارة الجزيرة مع عائلاتهم وأصدقائهم في أقرب وقت ممكن.

وقال رانفير سينج معلقاً على هذا التعاون: تُعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات التي قضيت فيها وقتاً ممتعاً أثناء تصوير المقطع المصوّّر. ويسرني أن أكون سفير الوجهة، وأتمنى أن تشهد إقبال الزوار للاستمتاع بمرافقها المتنوعة، فهي خيار مناسب للعائلات والأصدقاء والأحبة بما توفره من تجارب استثنائية وعالمية المستوى أدعو الجميع إلى زيارتها واختبارها.

ويمكن مشاهدة الفيديو على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لجزيرة ياس.