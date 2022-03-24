مسلسلان لريم مصطفى في رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تسعى الممثلة ريم مصطفى إلى تعويض غيابها عن مسلسلات رمضان طوال السنوات الـ 4 الماضية منذ مشاركتها عام 2018 في مسلسلي «الوصية» مع أكرم حسني وأحمد أمين، و«أمر واقع» مع كريم فهمي ونجلاء بدر.

وقالت ريم إنها تشارك هذا العام في «سوتس بالعربي» مع آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، وتارا عماد، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج مريم أحمدي. وتدور أحداثه حول شركة محاماة كبرى تضم عدداً من الشخصيات الناجحة التي تسعى إلى تحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين.

وأشارت إلى أنها تجسد في الأحداث شخصية كاميليا، سكرتيرة المحامي التي تتميز بالذكاء والثقة بالنفس، ما يجعل مديرها يسند إليها مهمة إبرام الاتفاقيات التي يكون لها التأثير الأكبر داخل المكتب.

وأوضحت أنها تشارك في بطولة مسلسل «دوبامين» الذي يقع في 15 حلقة، ويشاركها بطولته محمد الكيلاني، بسنت شوقي، مروان يونس، باسل الزارو، وتيام مصطفى قمر، ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي مثير.

ذكرت أنها تنتظر عرض فيلم «الجواهرجي» خلال عيد الفطر المقبل، وتشارك في بطولته مع محمد هنيدي في أول تعاون بينهما، ومنى زكي ولبلبة وتارا عماد وأحمد السعدني وعارفة عبدالرسول وأحمد حلاوة، وهو من إخراج إسلام خيري. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر جواهر يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته. وأكدت أنها انتهت من تصوير دوريها في فيلمين آخرين لا تعرف الموعد النهائي لعرضهما تجارياً للجمهور، الأول هو «أهل الكهف» مع خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، ومحمد فراج. وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، ويتناول في إطار خيالي، قصة 3 أشخاص يستيقظون من نومهم بعد 3 قرون، فيجدون أنفسهم في زمن مختلف عن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعاً قوياً مع الزمن. والثاني هو «العنكبوت» مع أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ومحمد لطفي. وهو من إخراج أحمد نادر جلال، ويدور في إطار من الأكشن حول تاجر مخدرات خطير يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

وتحدثت عن فيلمها الجديد «جروب الماميز» الذي تشارك في بطولته مع غادة عادل، روبي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، ومن إخراج معتز التوني. وقالت إنها ستستأنف تصويره بعد شهر رمضان، ويدور في إطار كوميدي اجتماعي، من خلال جروب على «الواتساب» يجمع 3 أمهات من 3 طبقات اجتماعية مختلفة.

وكان تأجل لريم من العام الماضي مسلسل «الملك أحمس» الذي تشارك في بطولته مع عمرو يوسف، صبا مبارك، وماجد المصري. وهو من إخراج حسين المنباوي، ومأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، ويتناول شخصية أحمس طارد الهكسوس. وتجسد فيه ريم شخصية أمنريدس ملكة الهكسوس التي تخوض صراعاً كبيراً مع أحمس وتتعرض لمحاولات لقتلها.