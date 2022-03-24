9 طرق تخلصك من نوبات الهلع

تتسبب نوبات الهلع في الإحساس بشعور مخيف وربما قاتل لدى الأشخاص الذين يعانون منها، فمصطلح "نوبة الهلع" يشير إلى الشعور المفاجئ والسريع بالخوف الشديد الذي يؤدي إلى أعراض جسدية شديدة قد تفقد الشخص السيطرة على نفسه.

ولذا يقدم موقع "بولد سكاي" Boldsky المعني بالصحة تسعة نصائح مختلفة لمنع أو التحكم في نوبات الهلع، وهي كالتالي:

1-طلب الاستشارة

يمكن أن تساعد أنواع العلاج السلوكي المعرفي وأنواع أخرى من الاستشارة، الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع حيث تؤدي إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها المريض إلى المواقف الصعبة أو المخيفة وإيجاد طرق جديدة للتعامل معها.

2-معرفة أعراض نوبة الهلع

يمكن للمصاب أن يذّكر نفسه قدر الإمكان بأن الأعراض التي يشعر بها خلال النوبة هي مؤقتة وسوف تمر وأنه بخير.

3-إبقاء الذهن متيقظا

يمكن أن تساعدك اليقظة على تجنب الشعور بالانفصال عن الواقع والذي تسببه نوبات الهلع، وتتضمن ممارسة اليقظة الذهنية وتركيز انتباهك على الحاضر وإدراك الحالة التي تعيشها، والتأمل لتقليل التوتر ومساعدتك على الاسترخاء.

4-ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة

يمكن أن تحافظ التمارين المنتظمة على صحة الجسم وتعزز الصحة العقلية، فعند الشعور بالتوتر أو بفرط أو صعوبة التنفس، يجب أن تأخذ قسطا من الراحة أو تختار نشاطا معتدلا مثل المشي أو السباحة أو اليوغا.

5-التنفس العميق

إن فرط التنفس هو أحد أعراض نوبات الهلع التي يمكن أن تزيد من الخوف، وفي المقابل يمكن أن يقلل التنفس العميق من أعراض الذعر أثناء النوبة.

6-تقنيات استرخاء العضلات أثناء نوبة الهلع

يمكن لهذه التقنيات أن تساعد في تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء، وهي تشبه بشكل كبير التنفس العميق، حيث أنها قد تكون قادرة على إيقاف نوبة الهلع من خلال التحكم في استجابة الجسم لها قدر الإمكان.

7-تخيل شيئا مبهجاً

قد تقلل تقنيات التخيل الموجهة من التوتر والقلق، فيمكن أن يساعد قضاء الوقت في الهواء الطلق أو حتى تخيل المناظر الطبيعية في علاج القلق ومواجهته.



8-اللافندر

يمكن أن يساعد زيت اللافندر كعلاج تقليدي في تقليل التوتر والمساعدة على الاسترخاء.

9-تناول الأدوية

يمكن استخدام بعض الأدوية لعلاج أعراض الهلع عند حدوثها، ولكن ينصح الأطباء باستخدامها على المدى القصير فقط وللطوارئ، فيما قد توصف مضادات الاكتئاب للاستخدام طويل الأمد في بعض الحالات.