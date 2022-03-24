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اقتباسات لمحمد بن راشد في «سوق مدينة جميرا»
اقتباسات لمحمد بن راشد في «سوق مدينة جميرا»
24 مارس 2022 11:17

دبي (الاتحاد)
كشف «سوق مدينة جميرا» النقاب عن 21 لوحة جدارية تضم اقتباسات مُلهمة مكتوبة بالخط العربي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع موسم دبي الفني 2022 الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وتنضم الجداريات الجديدة إلى مجموعة متنوعة من المبادرات والأعمال الفنية المميزة الموجودة في «سوق مدينة جميرا» لفنانين ومبدعين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، ما يسهم في تعزيز المشهد الثقافي والفني للدولة، ويرسخ مكانة دبي كنقطة جذب للمبدعين في المجالات كافة.
وتأتي الأعمال الإبداعية الجديدة كثمرة للتعاون المشترك بين «سوق مدينة جميرا» والفنان المبدع ضياء علاّم، حيث قام باستخدام الألوان الكلاسيكية كالذهبي والبني، ونمط حر من الكتابة بالخط العربي مع مجموعة مُلهمة من الأشكال والأنماط.
وتمزج الجداريات الجديدة بين الفن الإسلامي التقليدي والتأثيرات المعاصرة على نحو يعدُ بتجربة ثقافية أصيلة مع لمسات إبداعية. ويمكن للزوار مشاهدة الجداريات تزين ممرات «سوق مدينة جميرا».

 

جميرا
محمد بن راشد
دبي
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