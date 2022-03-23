يعود إلى الدراسة بعد 57 عاما ويحصل على الدكتوراه

شعبان بلال (القاهرة) تمكن عجوز مصري، يبلغ من العمر 82 عاما، من الحصول على درجة الدكتوراه، ليصبح أكبر باحث دكتوراه في مصر بعد رحلة طويلة مع التعليم. وحصل فتحي غانم على الدكتوراة بعد مرور 57 عاما على تخرجه من الجامعة. حينها، كان يحلم بأن يحصل عليها بعد التخرج مباشرة، لكن اضطراره إلى العمل جعله يؤجل حلم الدكتوراه طوال تلك الفترة. وقال غانم إنه سافر إلى بلدان عدة من أجل العمل. خلال تلك السنوات، نسي حلمه القديم. لكن بعد أن عاد إلى مصر للاستقرار بها العام الماضي، قرر أن يحقق هذا الحلم وتقديم رسالة الدكتواره الخاصة به والتي تحمل عنوان "تحليل الأبعاد المالية لتحويل الأندية الرياضية لشركات مساهمة"، وحصل عليها من كلية إدارة الأعمال بجامعة حلوان بتقدير امتياز. وعن لحظات الإعلان عن حصوله على درجة الدكتوراه، أوضح أنه تذكر زوجته الراحلة، والتي كانت تشجعه على إنهاء رسالة الدكتوراه لكنه كان يؤجلها، وأنها كانت تدعمه وتهيئ له الأجواء المناسبة للقراءة والمذاكرة خلال فترات العطلة التي يقضيها في مصر. يعمل فتحي حاليا على تحضير رسالة دكتوراه جديدة في كلية التجارة ليكمل مسيرته العلمية.