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دنيا
436 مليون دولار من طليقة جيف بيزوس للمشردين
ماكينزي سكوت
24 مارس 2022 00:54

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

تبرعت الناشطة الخيرية الأميركية ماكينزي سكوت، الزوجة السابقة للملياردير ورئيس أمازون السابق جيف بيزوس، بـ 436 مليون دولار لمنظمة «هابيتات فور هيومانيت» التي تُعنى ببناء منازل للمشردين.
وأوضحت المنظمة أن 25 مليون دولار ستخصص للبرامج التي تديرها في كل أنحاء الولايات المتحدة لمساعدة المعوزين في الحصول على سكن لائق، وأن المبلغ المتبقي وقدره 411 مليون دولار سيخصص لـ84 فرعاً موزعة في مختلف الولايات الأميركية.
وتعهدت سكوت «51 عاماً» بالتبرع لأعمال خيرية بنصف ثروتها التي قدرتها مجلة «فوربز» بنحو 49.3 مليار دولار.

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