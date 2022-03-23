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دنيا
سلسلة زلازل تضرب تايوان
سلسلة زلازل تضرب تايوان
24 مارس 2022 00:54

تايبيه (د ب أ)

استيقظ سكان في أنحاء شتى من تايوان على سلسلة متعاقبة من الزلازل، انطلقت معها تحذيرات عبر الهواتف المحمولة، تناشد الجميع أخذ الحيطة والحذر والبقاء في الأماكن الآمنة.
وأفاد مكتب الطقس المركزي بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر في الساعة 0141 صباحاً بالتوقيت المحلي على عمق 30.6 كيلومتر في البحر.
وأضاف المكتب أن الزلزال الأول أعقبه سريعاً زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال ثالث بقوة 4.7 درجة. 
ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.

تايوان
الزلازل
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