بيونسيه وبيلي تغنيان في حفل الأوسكار

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تقدم النجمتان بيونسيه وبيلي إيليش وصلتين غنائيتين في احتفال توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد المقبل، فيما يغيب الفنان فان موريسون المعروف بمعارضته لإلزامية تطعيم كورونا، رغم تلقيه دعوة، بحسب المنظمين.

ويحضر الحفل الرابع والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار، المغني لين مانويل ميراندا والمغنية ديان وارين اللذان تُعرض أغنيتاهما أيضاً، وتؤدي بيونسيه أغنيتها الشهيرة «بي ألايف» التي كتبتها لفيلم «كينغ ريتشارد»، فيما تقدم بيلي إيليش وشقيقتها فينياس أغنية «نو تايم تو داي» التي ألّفت خصيصاً لأحدث أفلام جيمس بوند.