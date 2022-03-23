اليوم 09:17
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
ملكة بريطانيا تطلق علامة تجارية جديدة
الملكة إليزابيث الثانية
23 مارس 2022 22:23

مصطفى أوفى (الاتحاد)
أطلقت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا علامتها التجارية الخاصة من سائل الغسيل الفاخر لتنضاف للعلامات التجارية العديدة التي سبق أن أطلقتها الملكة.
بدأت الملكة بالفعل بيع الزجاجات في قصرها في ساندرينجهام في نورفولك، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل".
يأتي السائل، الذي تحمل عبوته عبارة The Natural Dish Wash، في زجاجة سعتها 500 مل.
ينص ملصق على الزجاجة على ما يلي: "مستوحى من الشغف المشترك لحماية بيئتنا. لقد تعاونا مع نورفولك ناتشورال ليفينج، لإنشاء غسول الأطباق لدينا على بعد 10 أميال فقط من العقار، باستخدام أفضل المكونات النباتية".

  • علبة سائل الغسيل
    علبة سائل الغسيل

يأتي سائل الغسيل بعد شهر واحد فقط من إطلاق الملكة علامتها التجارية الخاصة من عطور الكلاب المعروضة للبيع في القصر في ساندرينجهام في نورفولك.
كما ابتكرت الملكة "كولونيا" خاصة للكلاب المدللة.
من بين مجموعة منتجات الملكة أيضًا العسل الذي ينتجه النحل في ساندرينجهام.
ويباع هذا المنتج إلى عشاق العسل في محل بيع الهدايا في مزرعة الملكة في شمال نورفولك.
يجمع العسل من خلايا النحل الموضوعة حول الحقول والأسيجة في المنتجع الريفي الخاص بالعائلة المالكة والذي يعد ملكية خاصة للملكة.
قال متسوق من سوفولك اشترى عسل ساندرينجهام "إنه مكلف إلى حد ما، لكن طعمه لذيذ للغاية. لذا، فهو يستحق ذلك".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©