ملكة بريطانيا تطلق علامة تجارية جديدة

مصطفى أوفى (الاتحاد) أطلقت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا علامتها التجارية الخاصة من سائل الغسيل الفاخر لتنضاف للعلامات التجارية العديدة التي سبق أن أطلقتها الملكة. بدأت الملكة بالفعل بيع الزجاجات في قصرها في ساندرينجهام في نورفولك، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل". يأتي السائل، الذي تحمل عبوته عبارة The Natural Dish Wash، في زجاجة سعتها 500 مل. ينص ملصق على الزجاجة على ما يلي: "مستوحى من الشغف المشترك لحماية بيئتنا. لقد تعاونا مع نورفولك ناتشورال ليفينج، لإنشاء غسول الأطباق لدينا على بعد 10 أميال فقط من العقار، باستخدام أفضل المكونات النباتية".
يأتي سائل الغسيل بعد شهر واحد فقط من إطلاق الملكة علامتها التجارية الخاصة من عطور الكلاب المعروضة للبيع في القصر في ساندرينجهام في نورفولك. كما ابتكرت الملكة "كولونيا" خاصة للكلاب المدللة. من بين مجموعة منتجات الملكة أيضًا العسل الذي ينتجه النحل في ساندرينجهام. ويباع هذا المنتج إلى عشاق العسل في محل بيع الهدايا في مزرعة الملكة في شمال نورفولك. يجمع العسل من خلايا النحل الموضوعة حول الحقول والأسيجة في المنتجع الريفي الخاص بالعائلة المالكة والذي يعد ملكية خاصة للملكة. قال متسوق من سوفولك اشترى عسل ساندرينجهام "إنه مكلف إلى حد ما، لكن طعمه لذيذ للغاية. لذا، فهو يستحق ذلك".