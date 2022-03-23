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دنيا
مزاد على وثيقة نادرة تتعلق بالمناضل مانديلا
نيلسون مانديلا
23 مارس 2022 21:13

تُطرح نسخة رقمية بتكنولوجيا "ان اف تي" لمذكرة التوقيف الوحيدة الصادرة في حق نلسون مانديلا، رمز النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، في مزاد في مدينة كيب تاون السبت، على ما أعلنت الشركة الجنوب أفريقية القائمة على الحدث.
وقالت منصة "مومينت" الناشئة للمزادات الإلكترونية، في بيان اليوم الأربعاء، إن "نسخة رقمية من مذكرة التوقيف الأصلية الصادرة عام 1961 بحق نيلسون مانديلا صُنعت خصيصاً وستُطرح للبيع بعد 61 عاماً من تسطيرها".
وتُصمم الـNFT باستخدام تقنية "blockchain" التي تُعتمد كأساس لترميز العملات المشفرة مثل البتكوين. وتحظى شهادات توثيق الأصالة الرقمية غير القابلة للخرق نظرياً، بشعبية في سوق الفن، إذ تطمئن هواة الجمع ضد مخاطر النسخ.
واعتُقل أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا في الخامس من أغسطس 1962 في شرق البلاد. وتولى سراً قيادة الكفاح المسلح لحزبه المؤتمر الوطني الأفريقي.
وقد صيغت الوثيقة الأصلية، التي أصبحت صفراء وتآكلت أطرافها، باللغتين الإنجليزية والأفريكانية، وهي لغة استعمارية مشتقة من الهولندية. وتم الاحتفاظ بها في أرشيف مزرعة "ليليسليف" في جوهانسبرج التي ستتقاضى عائدات المزاد.

 

المصدر: آ ف ب
نيلسون مانديلا
مذكرة توقيف
مزاد علني
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