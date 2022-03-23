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دنيا
وضع الفنان أحمد حلاوة على أجهزة التنفس الصناعي
أحمد حلاوة
23 مارس 2022 20:38

أكد مصدر إخباري مصري، مساء اليوم الأربعاء، وضع الفنان المصري أحمد حلاوة على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي وقت، نفى الفنان أشرف زكي ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله عدد من الفنانين على صفحاتهم الشخصية عن وفاة الفنان أحمد حلاوة.

وقال نقيب الممثلين في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" المصري: إن الفنان القدير أحمد حلاوة بخير لكن حالته الصحية حرجة.

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، وأعلنت ابنته هبة حلاوة استقرار حالته الصحية.

 

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