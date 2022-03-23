معرض 421 يُطلق برنامج الربيع

أبوظبي (الاتحاد) أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي الذي يُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة ويسعى لإبراز وتنمية المواهب في المنطقة، عن برنامجه لفصل الربيع لهذا العام والذي يتضمن سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية والعروض والجولات الثقافية، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك. ويتضمن البرنامج افتتاح المعرض الفردي الأول للفنانة جيل ماغي The Weft in Pencil، عرض برنامج ماجستير الفنون الجميلة لجامعة نيويورك أبوظبي، فضلاً عن النسخة السابعة لمهرجان كولومبوسكوب «اللغة مهاجرة»، ومعرض عمار العطار الفردي الأول «خارج النطاق»، اللذان يعرضان حالياً. ويأتي المعرض ضمن برنامج التطوير الفني للمعارض بالشراكة مع معهد الفن الناشئ، ويعرض لوحات وأعمالا منسوجة ضمن شبكة أو مصفوفة. ويقدم البرنامج لهذا العام فرصة تعلم كتابة القصائد الشعرية ومراقبة النجوم وتصميم أطباق التمر الخاصة بهم، وصنع فناجين قهوة إماراتية، والتجول في بعض أكثر المعالم الثقافية تميزا في الدولة، إما بالحافلة، أو سيراً على الأقدام، فضلاً عن الاستمتاع بمعارض معرض421. وقال فيصل الحسن المدير العام لمعرض421: إن الربيع فصل مليء بالتشويق بالنسبة لنا، ويعكس في برامجه وفعالياته تنوع اهتمامات مجتمعنا. ونحن في حوار دائم مع الأصدقاء والشركاء والمجتمع الفني الأكبر لفهم احتياجاتهم، وهو ما نراه من خلال برنامجنا لفصل الربيع. كما لابد من الإشارة إلى أن البرنامج يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، لذلك فقد وجدنا أنه من المناسب أن نقوم بتنظيم أنشطة تحتفل بروح هذا الشهر الفضيل. وتحتفل السلسلة 11 من سوق حلقات الوصل الإبداعية خلال شهر رمضان بمزيج من أنشطة مراقبة النجوم وكتابة الشعر وصناعة الفخار والتلوين على أنغام موسيقى العود والقانون. وتركز ورش العمل في معرض421 على مجموعة متنوعة من الاهتمامات الفنية، بما فيها كتابة الشعر، تشكيل الفخار، الرسم الخزفي، وصنع الطائرات الورقية، فضلاً عن ورشة عمل خاصة تضم قراءات وفنوناً وحرفاً للصغار لتعريفهم بشخصيات ملهمة في مجال الصناعة الإبداعية في الإمارات. وتتضمن الجلسات الحوارية لبرنامج الربيع جلسة نقاشية مع مو رضا ومجموعة من الممارسين الناشئين حول «خصوصيات وعموميات» ممارسة الفن الاحترافي، التحديات التي يواجهونها في تطوير حياتهم المهنية، والمهارات الضرورية التي يجدون أنفسهم يعتمدون ضمن برنامج الإرشاد المهني. وينظم المعرض مجموعة جولات ثقافية سيراً على الأقدام تتضمن رحلات إلى مرصد السديم، متحف المستقبل الذي تم افتتاحه حديثاً، مركز جميل للفنون ومعارضه في دبي، ساحة المريجة ومؤسسة الشارقة للفنون ومركز مرايا للفنون في الشارقة.