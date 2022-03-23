«ليالي الفن».. رحلة نحو المستقبل

تعود أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي بنسختها الجديدة التي تستشرف المستقبل إلى قرية البوابة يوم غد الخميس من الساعة 6:00 مساءً، وتستمر على مدار ليلتين، لتتيح للزوار مشاهدة اللوحات والمنحوتات والتراكيب الفنية التي أبدعتها نخبة من الفنانين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم في الوجهة الحضرية الرائدة التي تثري المشهدين الثقافي والاجتماعي في دبي.وتشهد قرية البوابة سلسلة من عروض الأداء المميزة التي تشمل الفنانين المتجولين وفرقة «ذا بيكاسو ميوزيشنز»، إضافة إلى المغني وعازف الساكسفون اللذين سيقدمان عرضاً موسيقياً مميزاً على خلفية إحدى اللوحات. وتتضمن الفعالية سلسلة من ورش العمل الفنية المجانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً على مدار يومين. ويمكن للأطفال المشاركة في ورشة «فن الماندالا» الساعة 7:00 من مساء يوم الخميس، وورشة الرسم بألوان الأكريليك الساعة 9:00 مساءً. ويشهد يوم الجمعة تنظيم 3 ورش عمل أخرى تشمل فصل رسم الماندالا بتقنية التنقيط الساعة 6:30 مساءً، وورشة الرسم بالألوان المائية الساعة 7:30 مساءً، وورشة لوحة الأسماء المخصصة الساعة 8:30 مساءً. وتستمر كل ورشة 45 دقيقة، مع توفير المستلزمات الفنية كافة. ويمكن لعشّاق الفن زيارة عدد من أشهر صالات المعارض الفنية المرموقة في دبي مثل «أرتيانا غاليري» Artiana Gallery، التي تقدم معرضها الفني الأول المخصص لبيع الرموز غير القابلة للاستبدال تحت عنوان «ذا ميثيكال ميتافيرس»، والذي يضم إبداعات فنية للفنان الشهير ساكتي بورمان. وتُعرض الأعمال الفنية في قرية البوابة، ومنها أعمال الفنان الأميركي كريستوفر فلورنتينو الذي يشتهر باسم فلوري، وينفرد بأعماله الفنية العصرية الراقية التي تجمع بين فنون البوب والشارع. وتحتضن الفعالية أعمالاً للفنانين جيك مايكل سينجر، رانجيت ساركار، أجاي سمير، عبدالله علي، كيشور براتيم بيسواس، ديليب شودري، بريتي ماندال، بيشوارانجان بونيا، وأنيل جايكواد. وتفتح أمسيات «ليالي الفن» أبوابها للزوار مجاناً من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 10:00 ليلاً في قرية البوابة بمركز دبي المالي العالمي.