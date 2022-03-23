دراما ضخمة على شاشتي «دبي» و«سما دبي» في رمضان 2022

دبي (الاتحاد)

أعلن قطاع التلفزيون والإذاعة بمؤسسة دبي للإعلام، عن قائمة المسلسلات الخاصة لشهر رمضان المبارك 2022، والتي تتضمن أعمالاً درامية ضخمة تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج، حيث تطل مجموعة من ألمع نجوم الوطن العربي والخليج، بالإضافة إلى تقديم مواهب جديدة ومميزة إلى الساحة الفنية. ومع حرصه وسعيه لتقديم كل ما يفي توقعات الجمهور، تميّز تلفزيون دبي وقنواته المتعددة بحصوله على حقوق عرض أهم المسلسلات العربية، والتي ستكون بمثابة باقة متنوعة تلبي مختلف الأذواق.وبالحديث عن الموسم الدرامي لرمضان 2022، صرّح أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: هذا العام ستكون خياراتنا الفنية، تقديم أعمال دراما عربية ضخمة ومن الدرجة الأولى. وقد أولينا الاهتمام بتنوّع السياق الدرامي من مختلف الفترات الزمنية، لتضم الدراما التاريخية والمعاصرة والكوميدية وسواها من الأعمال المميزة وبمشاركة ألمع النجوم العرب. وأضاف: تأتي خيارات شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي الدرامية هذا العام، لتعكس حرصنا على إنتاج وتقديم أعمال ومسلسلات تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف، الذي يلامس الجماهير ويعرف ويقدر احتياجاتهم وتطلعاتهم بمواد إعلامية تحاكي طبيعة وواقع الإمارات والوطن العربي.

وقام تلفزيون دبي بإنتاج مجموعة من البرامج والمسلسلات ليتم عرضها عبر قنواته المتعددة هذا العام ومن أهمها الدراما التاريخية «سنوات الجريش»، «ناطحة سحاب»، «عالي المقام»، «لغز 1990»، «عاشر صفحة»، بالإضافة إلى برنامج الرسوم المتحركة المحبوب «شعبية الكرتون». وفيما يلي قائمة بملخصّات أهم الأعمال الفنية التي ستعرض خلال رمضان 2022:



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تلفزيون دبي:

* «سنوات الجريش»: تعود الممثلة القديرة حياة الفهد بمسلسل خليجي من تأليف محمد النابلسي، تدور أحداثه في فترة الحرب العالمية الثانية والأحداث التي ترتبت على دول الخليج من خلالها. ينقل المسلسل الجانب الإنساني لهذه الأحداث السياسية التاريخية في رواية درامية.

* «ناطحة السحاب»: تطل الممثلة القديرة سعاد عبدالله من خلال دراما خليجية من تأليف وإخراج نوف المضف، وبطولة فهد عبد المحسن، حسين المهدي، شيماء علي، نور الكويتية، ويعقوب عبد الله. ويتلخص حول مجموعة قصص على المستويات الشخصية والعاطفية والعمل والمهن.

* «دبل كليك»: نصف ساعة من الضحك المتواصل تقدمها مجموعة من الفنانين العرب من خلال اسكتشات كوميدية تحاكي الواقع العربي بأسلوب ساخر. تنقسم السلسلة إلى 8 اسكتشات: البيت المسكون، على القمر، سوبرهيرو، المخترع، لو كان فيلم عربي، يا أنا يا أنت، سنة 2100، وطوارئ. والمسلسل بطولة خالد المظفر، محمد القس، هبة الحسين، ريماس منصور، أسيل عمران، إلهام علي، وإحسان دعدوش.

* «العائدون»: دراما مصرية من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، حول أحداث حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية في الفترة ما بين 2018 و2020. ببطولة أمير كرارة، أحمد درويش، أحمد رسلان، رنا جبريل، عادل سليم، وليد أبو زي، وعلاء الصاوي.

* «فاتن أمل حربي»: دراما مصرية من تأليف مريم نعوم وإخراج محمد العدل، تأخذنا في رحلة حياة عايدة (نيللي كريم)، التي عرفت أخيراً مكان ابنتها المخطوفة من قبل طليقها. يشارك في المسلسل محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، ومحمود عبد المغني.

* «هابي دريمز»: من تأليف وإخراج هالة خليل، وبطولة يسرا، رانيا يوسف وغادة عادل. تدور أحداثه حول 3 سيدات في منتصف العمر، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر ليخضن معاً تجارب مهمة.

* «عاشر صفحة»: مسلسل خليجي حول أسرة أبو سالم التي تواجه ظرفاً غير متوقع، وهو من تأليف علي الدوحان، إخراج محمد الطوالة وبطولة زهر عرفات، عبد الله التركماني، نور، حصة النبهان، شهد سلمان، خالد العجيرب، غدير السبتي، غادة الزدجالي، عبد العزيز مندني، فيصل فريد، بيهانا، وراندا.

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قناة سما دبي* «عالي المقام»: مسلسل من تأليف محمد حسن أحمد، إخراج عبد الله حسن أحمد، وبطولة فاطمة الحوسني، إبراهيم الحساوي، شيمة، محمد العامري، منصور الفيلي، نورة العابد، فاطمة الطائي، حلا، وعمار آل رحمة. تدور أحداثه حول شخصيات عصرية تعيش ما بيننا وتعبر عن حياتنا الحالية، وتطرح بعض الإنجازات والمواقف الوطنية التي حصلت حولنا، منها تأسيس وكالة الفضاء ومسبار الأمل، «إكسبو2020»، زيارة قداسة البابا إلى العاصمة أبوظبي، وافتتاح المفاعل النووي، وافتتاح متحف اللوفر.

* «لغز 1990»: مسلسل درامي بطابع بوليسي بطولة عبد الرحمن العقل، داود حسين، وإبراهيم الحربي. تدور أحداثه حول 3 رجال أعمال يتم البحث عن مصدر ثرواتهم بعد تضخم حساباتهم البنكية، وعند القبض عليهم، تبدأ جرائم أخرى بالحدوث ليتغير خط سير القضية، تأليف بندر طلال السعيد وإخراج ثامر العسلاوي، في رحلة مميزة عبر عالم الجريمة والغموض.

* «نوح العين»: تدور أحداث المسلسل حول النوخذة سعيد القوي المتسلط «أبو البنات»، والذي يلعب دوره الممثل القدير محمد المنصور، حيث كان يحلم بولد يرفع اسمه عالياً. وهو من تأليف جمال الصقر، إخراج مصطفى رشيد، وبطولة محمد المنصور، حسين المنصور، علي جمعة، هدى الخطيب، مرام، عبد الله ملك، محمد جابر، أحمد النجار، مي البلوشي، كفاح الرجيب، وغادة الكندري.

* «شعبية الكرتون 16»: يعود المسلسل الكرتوني الإماراتي «شعبية الكرتون»، من تأليف وإخراج حيدر محمد، بحلقات جديدة ورؤية متجددة مع شخصيات الحي الشعبي من جنسيات ولهجات مختلفة، بعدما تمكن من الحفاظ على إطلالته السنوية بفضل أفكاره المتجدّدة وشخصيّاته التي تجاوزت أكثر من 40 شخصية كوميدية محببة.