فتوى مصرية جديدة حول «شهادات الاستثمار»

أحمد شعبان (القاهرة)

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة، في بيان لها ليلة أمس الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت فيها أن «شهادات الاستثمار» حلال وجائزة ولا شُبهة فيها.

وذكرت دار الإفتاء، في فتواها، أن الشهادات الاستثمارية عقد تمويل، ولا تعد بحالٍ من الأحوال قرضًا، وأوضحت الإفتاء أن عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ، والعقود الجديدة غير المُسمَّاة في الفقه جائزة ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، ومحققةً لمصالح أطرافها.

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربا، ليس بصحيح، وأن الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة، وأن الهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري، والشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.

وكان بنك مصر قد أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهرياً، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء.

كما قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد أيضاً للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهرياً، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.