مصر.. حاول فض مشاجرة ففقد حياته

أحمد عاطف (القاهرة)

فقد شاب مصري حياته أثناء محاولته فض مشاجرة بين شخصين، بعدما أصيب بعدة طلقات في البطن. وبدأت أحداث الواقعة بمشاجرة نشبت بين شخصين بمنطقة شبرا بالعاصمة المصرية القاهرة، وطلب أحدهما تدخل الشاب المجني عليه والتوسط لحل النزاع، لكن الشخص الآخر هدده بالابتعاد عن المشاجرة وعدم التدخل بها، قبل أن يطلق النار عليه ويرديه قتيلاً.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم صاحب جراج وأصاب المجني عليه بطلقة في قدمه أولاً ثم أطلق بعدها أربع طلقات في منطقة البطن، ليسقط غارقاً في دمائه ويفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وبحسب شهود العيان، فإن القاتل لم يمهل الضحية وقتاً لمحاولته الهرب أو الدفاع عن نفسه، وأطلق النار عليه مباشرة عقب تهديده والتعدي عليه بعبارات التحذير والتخويف.

وأضاف شهود العيان أن المجني عليه اعتاد التدخل لفض المشاجرات والنزاعات في المنطقة، ولم يكن له علاقة بأي من طرفي المشاجرة.

وألقت قوات الشرط القبض على المتهم عقب الحادث وبحوزته السلاح المستخدم في جريمة القتل، وتحقق النيابة العامة في القضية بشكل أكبر لكشف مزيد من التفاصيل حول علاقة الشاب بالقاتل.