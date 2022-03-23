«أيام مسرح المدينة المتوسطي» تنطلق من تونس غداً

ساسي جبيل (تونس)

كشف قطب المسرح والفنون الركحية بمسرح أوبرا تونس في ندوة صحفية عقدت بمدينة الثقافة «الشاذلي القليبي» عن مولوده الفني الجديد «أيام مسرح المدينة المتوسطي» في دورة تأسيسية من 24 إلى 30 مارس الجاري.تعكس هذه التظاهرة الوليدة في المشهد الثقافي المحلي والدولي ثراء وثبات التجربة المسرحية التونسية وريادتها في المنطقة العربية، الأفريقية والمتوسطية. وتأتي فكرة بعث مهرجان «أيام مسرح مدينة المتوسطي» كأفق لمسرح متوسط بخياراته وأفكاره وتوجهاته الثقافية الحداثية المبتكرة. وتُعد أيام مسرح المدينة المتوسطي منصة لانفتاح التجارب المسرحية بين دول ضفتي المتوسط، اختباراً ومقاومة حتى يبقى المسرح فناً يجمع ويوحد ويعلم الشعوب. ويتزامن تنظيم أيام مسرح المدينة المتوسطي مع الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح الموافق 27 مارس من كل عام. وتحدث في الندوة الصحفية القائمون على المهرجان، وتطرقوا إلى الفلسفة العامة للتظاهرة، خيارات الدورة الأولى، التكريمات والندوة الفكرية. وذكر محمد الهادي الجويني مدير عام مسرح الأوبرا، أن أيام مسرح المدينة المتوسطي هو إثراء للتظاهرات المحلية والدولية وبعده المتوسطي سيكون ضماناً للإشعاع الثقافي والعلاقات المتميزة مع دول البحر المتوسط. وقال: نحن من موقعنا في إدارة مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة ندعم هذا المولود المسرحي ونثني بالمناسبة على المجهود المبذول على مستوى التكوين من قبل قطب المسرح والفنون الركحية ولاسيما الموجه إلى الأطفال، كما ننوّه بتعامل القطب مع المؤسسات الأكاديمية التونسية. وأوضح سامي النصري مدير قطب المسرح والفنون الركحية، أن تأسيس تظاهرة أيام مسرح المدينة المتوسطي مطمح مشروع للمسرح التونسي في علاقة بدوره ومكانته في محيطه جنوبي المتوسط والهاجس الأساسي لأعمال تونسية ودولية ذات جودة، والانفتاح على تجارب الجهات واستيعاب أعمالها وذلك إلى جانب اهتمامه بمسألة مهمة، وهي التكوين انطلاقاً من ورش موجهة لليافعين والشباب، هدفها بناء أرضية لجمهور مسرحي مدرك لقيمة الإبداع. واعتبرت جميلة الشيحي المكلفة بالتظاهرات المسرحية الكبرى في قطب المسرح، أن أيام مسرح المدينة المتوسطي هو الشكل الجديد لأيام مسرح المدينة، الذي نظم لأول مرة عام 2018 وحظي بإقبال جماهيري. وقالت: إن جائحة «كورونا» قيدت نسبياً تطلعاتنا ومع عودة الروح للمسرح والمهرجانات بعد «كوفيد 19» فكرنا في إعادة بعث المهرجان في تصور جديد وفتح آفاق مغايرة وأكثر طموحاً. ويستضيف المهرجان العروض التونسية والعربية والأوروبية مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، حيث سيتلو بيان هذه السنة المخرج الأميركي بيتر سيلرز. وذكرت أن الجانب التوثيقي ستكون له مكانته عبر كتيب يوثق للندوات الفكرية والعلمية للمهرجانات المنجزة في قطب المسرح والفنون الركحية، منها «المسرح في مواجهة الأزمات» وندوة «المسرح والمتوسط الغيرية والآخر ناظراً ومنظوراً إليه» في الدورة الأولى لأيام مسرح المدينة المتوسطي. وذكرت أن الشاذلي العرفاوي مكلف بالبرمجة في قطب المسرح، عن برمجة عروض مسرحية أجنبية مهمة على المستوى الفني تعكس فرادة عدد من التجارب العالمية على غرار المسرح الياباني أو الأميركي. وأشارت إلى أن الحلم بدأ تدريجياً يتحقق من خلال تأسيس أيام مسرح المدينة المتوسطي، ومسرح الأوبرا وقطب المسرح، والأمل أن تكون كلها منارة للمسرح المتوسطي الغني فنياً جمالياً بهدف البحث والتجديد والتجريب. وقال الدكتور عبد الحليم المسعودي مدير الندوة الفكرية للمهرجان: كما تعلمون نحن ننتمي إلى جزيرة كبيرة هي البحر الأبيض المتوسط، والمسرح ولد في المدينة في معناها العميق. وهذه التظاهرة الجديدة ترسخ لتقليد ثقافي وفكري يدرب على المواطنة ويسمو بالكائن التونسي. والمعركة الأساسية اليوم هي معركة شرقي المتوسط. وتُمنح تكريمات الدورة الأولى لأيام مسرح المدينة المتوسطي، في اليوم العالمي للمسرح 27 مارس الجاري لكل من: الكاتب والشاعر والرسام البشير القهواجي، المخرج والممثل المنصف الصايم، الممثلة ناجية الورغي والمخرج أنور الشعافي.