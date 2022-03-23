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دنيا
"ماراكايبو".. 297 ليلة رعدية!
"ماراكايبو".. 297 ليلة رعدية!
23 مارس 2022 12:00

أحمد مراد (القاهرة)
تُعد بحيرة "ماراكايبو"، الواقعة شمال غربي فنزويلا، واحدة من أكبر البحيرات في قارة أميركا الجنوبية، وإحدى أشهر البحيرات على كوكب الأرض لكونها أكثر مناطق العالم تعرضاً لصواعق البرق.
البحيرة الممتدة على مساحة 13.512 كيلومتر مربع، ويصل عمقها إلى 50 متراً، تشهد عواصف رعدية طوال نحو 297 ليلة سنوياً، وتنتج ما متوسطه حوالي 232 من ومضات البرق لكل كيلومتر مربع في السنة الواحدة.
وتتواجد بحيرة ماراكايبو، مثلها في هذا الشأن مثل غالبية المناطق الأكثر تعرضاً لصواعق البرق في كل قارة، بالقرب من الجبال الشاهقة، حيث تحيط بها قمم جبلية عالية، وبالتالي يحدث الصدام بين الرياح الباردة المتدفقة من هذه القمم الجبلية ليلاً والمياه الدافئة الاستوائية بالبحيرة، الأمر الذي يتسبب في حدوث عواصف رعدية على البحيرة طوال 297 ليلة في السنة.

فنزويلا
البرق
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