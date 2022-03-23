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«نافورة النخلة» تتراقص على أنغام «ديزني»
«نافورة النخلة» تتراقص على أنغام «ديزني»
23 مارس 2022 11:57

دبي (الاتحاد) تستعد الوجهة البحرية «ذي بوينت» التابعة لشركة «نحيل» مع «ديزني» في «ذي بوينت» من 25 ولغاية 27 مارس الجاري، لإطلاق عروض النافورة الجديدة. وتطلق «ذي بوينت» مجموعة عروض تؤديها النافورة وتتراقص أعمدة المياه على أنغام الأغنية الشهيرة
 I Just Can't Wait to be King «أنا فقط لا أستطيع الانتظار لأكون ملكاً» المأخوذة من فيلم «الأسد الملك» The Lion King عند الساعة 8:00 مساءً.وتنضم هذه الأغنية الأسطورية إلى لائحة أغاني «ديزني» التي تتمايل أعمدة «نافورة النخلة» المائية على إيقاعاتها مثل Starting Now المأخوذة من «احتفال الأميرات الكبير»، وA Whole New World من فيلم علاء الدين، وLet It Go من فيلم «فروزن»، وReflection من فيلم «مولان». ومن المقرر أن تُبث كل ساعة اعتباراً من الساعة 7:00 مساءً ولغاية الساعة 10:00 ليلاً.

عالم ديزني
ديزني
نافورة دبي
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