اليوم 09:14
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
لن تصدق.. ديدان صغيرة تكشف السرطان!
لن تصدق.. ديدان صغيرة تكشف السرطان!
23 مارس 2022 08:55

عادة ما تستخدم الكلاب ذات حاسة الشم المذهلة، لاكتشاف أشكال مختلفة من السرطان في أنفاس الإنسان والدم والبول، إلا أن العلم تطور، وبدأ يستعين بديدان صغيرة لاتباع نفس الطريقة واستكشاف سرطان الرئة.

 
فقد أجرى باحثون من جامعة ميونغجي في كوريا الجنوبية، تجارب معملية على الدودة المستديرة C.elegans، التي تُعرف أيضا باسم دودة ربداء الرشيقة.

وتبين أنها تتلوى في طريقها نحو الخلايا السرطانية باتباع أثر الرائحة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبناءً على النتائج، يرجح الباحثون أنه بوضع "دودة على رقاقة تحاليل"، يمكن أن يحصل الأطباء على طريقة غير جراحية لاكتشاف وتشخيص سرطان الرئة في مرحلة مبكرة، كوسيلة إضافية إلى جانب الطرق المتبعة حاليا، والتي تشمل التصوير بالأشعة أو تحليل الخزعات. 

 كما يوضح الباحثون أن الوسيلة الجديدة ستكون مفيدة في المرحلة المبكرة من الإصابة بالمرض لأن الأساليب الحالية غالبا لا تساعد على اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى، علاوة على أن الطرق المماثلة التي تعتمد على حاسة شم الكلاب لا تعتبر عملية للاستخدام في المختبرات.

كذلك شرعوا في دراستهم الجديدة، بفهم ما إذا كان يمكن استخدام الديدان الخيطية، التي يبلغ طولها 1 مم فقط، للكشف عن السرطان مثل الكلاب.

 وكشف دكتور شين سيك تشوي، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن خلايا سرطان الرئة مجموعة من جزيئات الرائحة تختلف عن الخلايا الطبيعية.

كما من المعروف أن النيماتودا أو دودة "ربداء الرشيقة"، والتي تعيش في التربة، تنجذب أو تنفر بسبب روائح معينة، لذلك توصل العلم إلى فكرة أنه يمكن استخدام الدودة المستديرة للكشف عن سرطان الرئة.

بدوره، أوضح ناري جانغ، باحث مشارك في الدراسة، أنه بناء على الاختبارات الأولية، التي تم تقديم نتائجها إلى اجتماع الجمعية الكيميائية الأميركية ACS، أن ألية التشخيص باستخدام الدودة على رقاقة في وضعها الحالي فعالة بنسبة 70% في اكتشاف الخلايا السرطانية.


في حين يأمل الباحثون في تحسين النتائج باستخدام الديدان، التي سبق أن تعرضت للخلايا السرطانية، وطوّرت "ذاكرة" لجزيئات رائحة معينة.

إلى ذلك، أكدت الدراسة أنه وبمجرد اكتمال باقي المراحل الحالية، سيتم تمديد الأبحاث لتشمل الاختبارات الكشف عن الخلايا السرطانية في الرئة عن طريق عينات البول واللعاب وحتى التنفس.
 

المصدر: وكالات
السرطان
سرطان الرئة
آخر الأخبار
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
دنيا
أغرب شكوى طارئة للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة
اليوم 08:57
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
اليوم 08:42
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
دنيا
أزمة صحية طارئة تجبر فناناً على الانسحاب من دراما رمضان
اليوم 08:33
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
عربي ودولي
أوكرانيا: إجلاء 3343 شخصاً عبر ممرات إنسانية
اليوم 08:14
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
دنيا
مايكروسوفت تؤكد نجاح قراصنة في اختراق أنظمتها
اليوم 07:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©