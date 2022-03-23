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دنيا
غرامة بالملايين لامرأة ألقت كلباً من النافذة !
موضوعية
23 مارس 2022 08:32

غرمت محكمة امرأة كورية جنوبية 3 ملايين وون (2470 دولارا) لقتلها كلب زوجها بإلقائه من نافذة المنزل بعد أن طلب الطلاق منها. 

وذكرت وكالة يونهاب اليوم الأربعاء أن الواقعة تعود إلى مارس من العام الماضي، حيث أقدمت المرأة على إلقاء الكلب من النافذة بعد أن خرج 
زوجها لتدخين سيجارة عقب مشاجرة معها.

وسبق أن طلبت المرأة من زوجها عرض الكلب للتبني، مرجعة السبب إليه في ولادتها المبكرة، لكن زوجها رفض وطلب الطلاق منها.

وفي يوم الواقعة عادت المرأة إلى منزلها مخمورة وتشاجرت مع زوجها بسبب حبه للكلب، وعندما خرج لتدخين سيجارة أغلقت الباب وألقت الكلب من 
النافذة. 

المصدر: د ب أ
نافذة
الكلب
كوريا الجنوبية
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