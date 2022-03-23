لص منحوس سرق هاتفاً فكشفته صدفة غريبة!

على غرار الواقعة الطريفة التي حدثت قبل أشهر لصحفي مصري تعرض للسرقة خلال بث مباشر، داهم لص فتاة وسرق هاتفها في مدينة قنا جنوب مصر.

إلا أن الحرامي المنحوس لم ينتبه إلى مكالمة فيديو كانت تجريها الفتاة مع صديقتها التي استطاعت التقاط صورة له للتعرّف عليه.

وحررت المسروقة، صباح الثلاثاء، محضرا ضد لص سرق هاتفها المحمول أثناء تواجدها في الشارع خلال حديثها مع صديقتها، قدّمت فيه الصورة الملتقطة له.



فيما أكدت الأجهزة الأمنية أنها تكثّف جهودها للقبض عليه.

كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالواقعة، وأطلقوا على اللص لقب "اللص المنحوس".

يذكر أن مراسل صحيفة "اليوم السابع"، كان تعرض قبل فترة، لسرقة مماثلة حين كان يقوم بنقل أجواء شوارع القاهرة بعد تعرض البلاد لهزة أرضية قدرت بـ6 درجات على مقياس ريختر في أكتوبر الماضي.



حينها قام لص يقود دراجة بخارية بنشل الهاتف، دون أن يعلم أن الكاميرا مازالت مفتوحة على البث المباشر والتقطت صورته التي شاهدها الآلاف.

وتمكنت السلطات من القبض على اللص الذي سرق الصحافي، وأمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.