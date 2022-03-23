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دنيا
موظف سابق ورط "أبل" في خسائر بـ10 ملايين دولار
موظف سابق ورط "أبل" في خسائر بـ10 ملايين دولار
23 مارس 2022 07:37

خسرت شركة أبل أكثر من 10 ملايين دولار بسبب تصرفات موظف سابق. وكشف ممثلو الادعاء الفيدراليون ودائرة الإيرادات الداخلية أن موظفًا سابقًا لمدة عشر سنوات في شركة أبل قد اتهم بالاحتيال على عملاقة التكنولوجيا بأكثر من 10 ملايين دولار من خلال تلقي رشاوى وسرقة معدات.

وعمل ديريندرا براساد (52 عامًا)، لمدة 10 سنوات من 2008 إلى 2018 كمشتر في قسم سلسلة توريد الخدمات العالمية للشركة.
 وكان براساد مسؤولا عن شراء قطع الغيار والخدمات من البائعين. وهو متهم حاليًا بخمس جرائم تتعلق بالاحتيال على شركة التكنولوجيا وغسل العائدات والتهرب من الضرائب.

وتزعم قضية جنائية فيدرالية أنه استغل منصبه للاحتيال على الشركة في العديد من المخططات، بما في ذلك سرقة قطع الغيار والتسبب في دفع الشركة مقابل العناصر والخدمات التي لم تتلقها.

المصدر: وكالات
أيفون
شركة أبل
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