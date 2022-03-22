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نهيان بن زايد يتوج مساعد الحارثي.. «شاعر المليون»
مساعد الحارثي
23 مارس 2022 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الإماراتي مساعد الحارثي الذي انتزع «بيرق الشعر» في النسخة العاشرة من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.
حضر التتويج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، ومعالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي، مفتش عام وزارة الداخلية، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والشاعر الكويتي عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجموعة البابطين للإبداع الشعري.
وتنافس في اللقب: «مساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات، ضيف الله السميري العتيبي، عبدالعزيز بن سدحان، هادي مانع اليامي من السعودية، علي حامد العازمي من الكويت، وفهد البدري من العراق»، وذلك على مسرح شاطئ الراحة، ضمن فعاليات الحلقة الختامية، التي بثت تفاصيلها مساء اليوم عبر قناتي بينونة والإمارات.
وساهم تفاعل ملايين المتابعين في دعم وتألق رحلة الشعراء، إذ يدعم تصويت المشاهدين الشعراء بـ 40 درجة تضاف إلى درجات لجنة التحكيم من 60 درجة (30 درجة عن الأمسية نصف النهائية، و30 درجة عن الأمسية الختامية).
وحاز شعراء الإمارات لقب «شاعر المليون» للمواسم الخامس والسادس والتاسع، وشعراء السعودية الثالث والثامن، والكويت الرابع والسابع، وقطر الأول والثاني.
وخلال مسيرة برنامج شاعر المليون وصل للمراكز الخمسة الأولى: 29 شاعراً من السعودية، 8 شعراء من الإمارات، 6 شعراء من الكويت، شاعران من قطر، شاعران من العراق، وشاعر واحد من كل من الأردن، البحرين، سلطنة عُمان، واليمن. وشارك في الحلقات المباشرة للمواسم الـ 10 من برنامج شاعر المليون مرحلة الثمانية والأربعين، 480 شاعراً وشاعرة من 19 دولة عربية وأجنبية، وقد كان من بينهم 56 شاعراً من الإمارات، 191 شاعراً من السعودية، 79 شاعراً من الكويت، 37 شاعراً من الأردن، 30 شاعراً من سلطنة عُمان 16 شاعراً من اليمن، 15 شاعراً من قطر، 14 شاعراً من البحرين، 14 شاعراً من سوريا، 13 شاعراً من العراق، 4 شعراء من السودان، 3 شعراء من مصر، شاعران من فلسطين، وشاعر واحد من كل من: موريتانيا، تونس، ليبيا، الصومال، إيران، وأستراليا.

أبوظبي
شاعر المليون
الإمارات
نهيان بن زايد
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