1000 زلزال تهز جزيرة «خورخي»

لشبونة (رويترز)

هز 1100 زلزال صغير جزيرة بركانية في وسط المحيط الأطلسي، خلال أقل من 48 ساعة، ما دفع السلطات إلى تفعيل خطة طوارئ، بينما يتعامل الخبراء مع الحدث على أنه «أزمة زلزالية».

وقال روي ماركيز رئيس مركز مراقبة النشاط الزلزالي البركاني في أرخبيل جزر الأزور: إن الزلازل التي تراوحت شدتها بين 1.9 و3.3 درجة سُجلت في جزيرة ساو خورخي منذ ظهر يوم السبت الماضي، موضحا أن الزلازل رغم عددها الكبير لم تسبب أي أضرار حتى الآن.. والجزيرة جزء من المجموعة الرئيسة لأرخبيل الأزور، التي تضم مقاصد سياحية شهيرة، ويسكنها 8400 شخص.