%33 تراجعاً في استخدام السيارة بألمانيا

برلين (د ب أ)

بسبب ارتفاع أسعار الوقود كشف أكثر من ثلث أصحاب السيارات في ألمانيا في استطلاع للرأي أنهم يعتزمون تقليل استخدامهم لسياراتهم.. وأظهر استطلاع أجراه معهد «يوجوف» أن 22.9% من أفراد العينة بدؤوا بالفعل تقليل استخدامهم لسياراتهم، بينما يعتزم 12% آخرون القيام بذلك.. وفي المقابل، أظهر الاستطلاع، أن 44.8% من سائقي السيارات ذكروا أنهم لا يستطيعون التخلي عن سياراتهم، لأنهم يعتمدون عليها في التنقل، وأشار 11.6% آخرون إلى أنهم لا يعتزمون تقليل استخدامهم لسياراتهم.

وذكر 49% من الذين قرروا خفض استخدام السيارة أن السبب هو «توفير المال».