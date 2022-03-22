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تطبيق ذكي يتنبأ بنوبات القلب
تطبيق ذكي يتنبأ بنوبات القلب
23 مارس 2022 01:12

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طور فريق بحثي أميركي تطبيقاً للهواتف الذكية يمكنه قياس مخاطر التعرض لنوبات قلبية بناء على تحليل الصفات الوراثية.
وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «ديجيتال ميديسن»، استطاع فريق من معهد سريكبس للأبحاث ابتكار تطبيق يحمل اسم «ماي جين رانك»، يقدم توقعات حول احتمال تعرض شخص ما لنوبة قلبية بعد تغذيته بمعلومات جينية عن هذا الشخص.
ويرى فريق الدراسة أن قياس مخاطر التعرض لنوبة قلبية وإبلاغها للشخص المعني عبر تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول من الوسائل الفعالة لتنبيه الأشخاص المهددين بالخطر.

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