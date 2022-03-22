«أيام الشارقة التراثية».. فرص لإدراج موروثها في اليونسكو
«أيام الشارقة التراثية».. فرص لإدراج موروثها في اليونسكو
22 مارس 2022 22:12
الشارقة (الاتحاد) يحظى الأطفال بفعاليات متنوعة خصصت لأجلهم في أجندة برامج وأنشطة أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ19 في ساحة التراث بمنطقة قلب الشارقة والتي تمتد لغاية 28 من مارس الحالي، فيما تستمر الجلسات الثقافية والتراثية عطاءها الفكري والأدبي الخصب، بالتوازي مع تواصل الفعاليات الأخرى كالعروض الفنية والرقصات الشعبية والمسابقات التراثية المتنوعة، وفرص الاستمتاع بمنتجات ومعروضات الأجنحة المشاركة في مواقع مختلفة في الساحة.
قائمة اليونسكو عقد مركز التراث العربي محاضرتين مهمتين، كانت الأولى للدكتور عبدالعزيز صلاح سالم، أستاذ الآثار والفنون الإسلامية، بكلية الآثار، جامعة القاهرة، وخبير التراث الإسلامي بالإيسيسكو، حيث أشاد فيها بالنجاح المتواصل الذي تحققه الأيام التراثية في الشارقة بما فيها من عناصر التلاحم والدمج بين حضارات وتراث العالم، وتقليل الفجوة القائمة بين الإنسان والمبنى الأثري. وركز صلاح في محاضرته على وجود فرص متاحة حالياً لتسجيل المدينة التاريخية القديمة في الشارقة في قائمة التراث العالمي المادي، لأنها تحتوي على القيمة التاريخية الاستثنائية اللازمة، بما فيها من مقومات وإمكانيات داعمة في هذا الجانب كالمآثر والمعالم تاريخية الباقية، فضلاً عن تطبيق إمارة الشارقة لأحدث الأساليب المعتمدة من اليونسكو في إعادة التأهيل والتوظيف للأبنية الأثرية والتاريخية، باعتبار أن دولة الإمارات لديها ملف في القائمة التمهيدية بعنوان الشارقة بوابة الإمارات المتصالحة.وفي محاضرة ثانية، تحدث الشاعر والباحث والأديب السوري الدكتور أكرم قنبس عن الورود الشامية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو، مستعرضاً أهميتها من حيث القيمة المادية والعائد الوطني وفوائدها في مجال الاستثمار الطبي والتجاري والتصدير وصناعة العطور، وأسباب انتشارها الواسع في سوريا، والعوامل المؤثرة في نموها، وأنواع هذه الورود كالجوري والياسمين والفل والنرجس، بالإضافة إلى أهم ميزاتها وأشهر الأماكن التي تزرع فيها، ومنها قرية المراح التي توفر 60 طناً من الورود سنوياً.
مسابقات يومية وفي مدخل ساحة التراث في قلب الشارقة النابض يفرد جناح (بنت المطر) أفياءه للأطفال واليافعين ويفسح له نوافذ تنافسية خلاقة ضمن مهرجان أيام الشارقة التراثية في دورتها التاسعة عشرة، حيث يقدم الجناح طوال أيام المهرجان العديد من الفعاليات اليومية الشيقة والمخصصة لهم وبمشاركة أولياء أمورهم. وفي هذا الإطار، تقول عائشة محمد الكعبي من إدارة الفعاليات والأنشطة بمعهد الشارقة للتراث: «يعتبر جناح (بنت المطر) وجهة أولى ومفضلة للأطفال واليافعين من كلا الجنسين ومن كافة الجنسيات الخليجية والعربية والأجنبية للانضمام إلى الورش التدريبية التفاعلية وممارسة الألعاب التشويقية المتنوعة والمشاركة في المسابقات التراثية المختلفة التي يقدمها الجناح لزواره الصغار والشباب وبحضور أولياء أمورهم.
التشويق والمفاجآت وفي موضوع متصل، استضاف البيت الغربي الكاتبة الروائية والباحثة في التراث الشعبي بزه الباطني من دولة الكويت الشقيقة، في محاضرة طافت من خلالها بالحضور في رحلة شيقة حول عالم الحكاية التراكمية وتطورها، وأثرها في تطوير خيال الأطفال، حيث أوضحت الباطني خلال المحاضرة التي أدارها الدكتور صالح هويدي أن هذا النوع من الحكايات يمثل نوعاً مستقلاً من الحكايات يصنفه البعض ضمن حكايات الحيوان فيما يدرجه آخرون في إطار الطرائف والنوادر، لافتة إلى أن الحكاية التراكمية ظهرت لأول مرة في الغرب خلال القرن الماضي، ثم تطورت وانتشرت فيما بين شعوب العالم، وهي تعتمد على فكرة قائمة على تراكم التكرار في الأقوال أو الأفعال أو الأحداث، وتسمى أحيانًا حكاية متسلسلة لكنها تختلف عنها، يمكن أن تكون الحكاية التراكمية متسلسلة وليس العكس، حيث يتكرر العمل أو الحوار ويتراكم بطريقة ما مع تقدم الحكاية، مع إضفاء قدر من الحبكات، منوهة إلى أن التكرار في الحكايات ذات الصيغة لا يعني أنها تراكمية.
المقهى الثقافي من جهة أخرى، شهد المقهى الثقافي لأيام الشارقة التراثية أمسيتين نقاشيتين، حملت أولاهما عنوان «مستقبل الراوي والروايات الشعبية» واستضافت الدكتور عبدالله جمعة المغني، وأدارها الدكتور عادل الكسادي، وتحدثت الثانية عن عدد من الفنون الشعبية الإماراتية المسجلة في القوائم التمثيلية في اليونسكو«العيالة، الرزفة، العازي، التغرودة» واستضافت الباحث في التراث الأدبي الشعبي والفنان التشكيلي الأستاذ علي العبدان، والباحث في التاريخ الشعبي الأستاذ علي العشر، والأستاذ جمعة إبراهيم السويدي، رئيس النادي البحري للفنون والسياحة، وأدارها الأستاذ محمد حمدان من إدارة المحتوى والنشر في معهد الشارقة للتراث. في حديثه عن مستقبل الراوي، اعتبر المغني أن هذه الشخصية من أهم الشخصيات المجتمعية التي يبرز دورها في تدوين تاريخ المجتمع وثقافته، فهو أساس المعرفة والشفاه التي يتحدث بها الكاتب في كتاباته، إذ ساهم الرواة بدور جليل في حفظ الأحداث التي كانت تقع بالإضافة إلى تفاصيل الحياة التي غاب عنها التدوين في الماضي، فكانت صدورهم مخازن مليئة بالثقافة والمعرفة التي عاشوها في حياتهم وورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وما سمعوه من حولهم، وقد عمل الراوي على نقل الموروث الذي احتفظ به إلى الأجيال المتعاقبة، فأصبح حلقة وصل بين الأجيال المتعاقبة لما يمدهم به من علم ومعرفة بماضيهم وثقافتهم القديمة.