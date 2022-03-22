«ملصقات» تروّج لدراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد المسلسلات التلفزيونية التي تقرر عرضها خلال دراما رمضان هذا العام، تواجد عدد من الفنانين والفنانات، بعد فترات توقف بسبب تداعيات جائحة كورونا، ومن هؤلاء من يحافظ على حضوره المتواصل، ومنهم من يعود إلى الدراما بعد غياب وسط منافسة قوية تم الإعلان عنها مبكراً من خلال «ملصقات» الأعمال، سعياً إلى الحصول على أكثر نسبة مشاهدة عبر الفضائيات ومنصات العرض.

«مين قال؟»

يأتي في مقدمة الأعمال التي عرضت ملصقها مبكراً مسلسل «مين قال؟» بطولة جمال سليمان، بمشاركة أحمد داش، وجمال عبدالناصر، وديانا هشام، وإخراج نادين خان، وقال جمال سليمان لـ «الاتحاد»: إنه لم يكن ينوي المشاركة في رمضان لهذا العام بعد المجهود الكبير الذي بذله العام الماضي في مسلسل «الطاووس» مع سميحة أيوب وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، ولكن حين عرض عليه سيناريو «مين قال؟» وافق عليه لجدية موضوعه واختلافه عن السائد، إلى جانب دوره المختلف فيه، واحتواء العمل على 15 حلقة فقط.

«راجعين ياهوا»

كشف ملصق مسلسل «راجعين ياهوا» عن تواصل حضور الممثلة نور، وحرص على أن يضم مجموعة من نجوم العمل، في محاولة لكسب أكبر نسبة من متابعة هؤلاء النجوم، ومنهم خالد النبوي وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم، عن قصة أسامة أنور عكاشة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سامة، وقالت نور إن أحداث المسلسل تدور حول رجل أعمال مصري يقرر العودة إلى القاهرة بعد تعرضه لخسائر طائلة في أوروبا، وأكدت أنها سعيدة بحضورها الرمضاني في الدراما، كما حدث في «ضل راجل»، ومن قبله «البرنس»، و«رحيم»، و«سرايا عابدين»، و«الاكسلانس»، و«دموع القمر».

سنيتيا خليفة

كما تواصل اللبنانية سنيتيا خليفة حضورها من خلال مسلسل «دايماً عامر» الذي أشار ملصقه إلى مشاركة مصطفى شعبان ولبلبة، وميرنا نور الدين، وعمرو عبدالجليل، وإخراج مجدي الهواري، وقالت إنها رحبت بالمسلسل بمجرد العرض عليها، خصوصاً أنها استمتعت العام الماضي بتجربتها الأولى في مسلسلي «حرب أهلية» مع يسرا وباسل خياط، و«ضد الكسر» مع نيللي كريم.

صبا مبارك

وتعود الأردنية صبا مبارك للدراما المصرية بعد غياب أربعة أعوام منذ شاركت في مسلسل «طايع» مع عمرو يوسف عام 2018، حيث تشارك في بطولة مسلسلين، هما «توبة» مع عمرو سعد، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وانتصار، ودياب، وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول شخص يرتكب بعض الأخطاء، إلا أنه يقرر التوبة والتراجع عن هذا الطريق، ولكن يوجد من يدفعه إلى الاستمرار في الطريق الآخر، و«سوتس بالعربي» مع آسر ياسين، وأحمد داوود، ومحمد شاهين، وتارا عماد، وريم مصطفى، وتأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.

عائشة بن أحمد

وتواصل التونسية عائشة بن أحمد حضورها الرمضاني بعدما شاركت العام الماضي في مسلسل «لعبة نيوتن» مع منى زكي، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، ومحمد فراج، حيث تشارك هذا العام في مسلسل «ملف سري» الذي يشير ملصقه إلى مشاركة هاني سلامة، ومحسن محيي الدين، وميريهان حسين، وتأليف محمود حجاج، وإخراج حسين البلاسي، وتدور أحداث العمل حول قاضٍ يتعرض إلى مضايقات.

مي سليم وفراس سعيد

أما الأردنية مي سليم، فتضمن ملصق العمل صورتها مع اللبناني فراس سعيد في بطولة مسلسل «دنيا تانية» مع ليلى علوي، ومجدي كامل، ووفاء صادق، وإيمان السيد، وسليمان عيد، وأحمد عبدالغني، وإخراج أحمد عبدالعال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول مديرة مدرسة دولية يحدث لها موقف يقلب حياتها رأساً على عقب.

منذر رياحنة

ويواصل الأردني منذر رياحنة الذي شارك العام الماضي في «موسى» مع محمد رمضان وسمية الخشاب، مشاركته في مسلسل «منحنى خطر» مع مصطفى قمر وراندا البحيري وسميرة صدقي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، ولفت الملصق إلى أن أحداثه تدور في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتورط بطل العمل في جريمة قتل، مما يدفعه لإثبات براءته.

تتيانا

ويشارك اللبنانيان فراس سعيد وتتيانا في مسلسل «ولاد عابد» مع آيتن عامر، ورياض الخولي، وصبري فواز، ومحسن محيي الدين، وصفاء الطوخي، ومي الغيطي، وإيهاب فهمي، وتأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد، وعبر الملصق عن مجموعة من الصراعات والمشاكل الاجتماعية والأسرية.