أخطاء تضر البشرة

أبوظبي (الاتحاد)

لا يحتاج الحصول على بشرة صحية متوهجة ومشرقة الكثير من الخطوات المعقدة أو المستحضرات باهظة الثمن، وذكر موقع «Mind Body Green» الأميركي أن هناك بعض الممارسات الخاطئة تتبعها الكثيرات، يجب التوقف عنها:

1- استخدام المقشرات القاسية أو الفرش الكاشطة التي تضعف وظيفة حاجز البشرة الوقائي، واستخدام المنتجات التي تتضمن مكونات ضارة وثقيلة على البشرة وقد تسبب الالتهاب.

2- إهمال التغذية الصحية، حيث تحتاج خلايا البشرة للعناصر الغذائية بمستويات كافية لتتمكن من التعافي والإشراق.

3- عدم الاهتمام بعلامات إجهاد البشرة مثل تغير اللون أو التهيج والالتهاب، إذ إن إهمال تلك الإشارات وعدم علاجها يؤدي إلى تضرر البشرة بمرور الوقت.

4- عدم الحصول على القسط الكافي من النوم، والذي يؤدي إلى زيادة التوتر والتأثير سلباً على صحة البشرة.

5- اتباع وصفات غير المختصين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين يشاركون نصائح قد لا تناسب جميع أنواع البشرة.