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دنيا
لأول مرة.. آبل تعترف بهذه «الكارثة»
لأول مرة.. آبل تعترف بهذه «الكارثة»
22 مارس 2022 18:21

اعترفت شركة آبل بكارثة تحديث نظام التشغيل «آي أو أس 15.4» الذي أطلقته في منتصف مارس الجاري، بعدما أبلغ مستخدمون عن مشاكل في بطاريات هواتف الآيفون أدت إلى استنزافها.

وغرد (laceup524) عبر «تويتر»: أن هناك مشكلة تواجه بطارية هاتفه، واصفاً ما يحدث بـ«السخيف». وقال: «لماذا لا تستطيعون إصدار التحديث في الوقت المناسب، فقد انخفضت البطارية 5 بالمائة في أقل من 10 دقائق؟». إلا أن حساب الدعم الفني في «آبل» رد بمهنية على المغرد، شاكراً إياه على تعليقه، وقال إن الشركة ستكون سعيدة بمساعدته، وفقا لتقريرنشره موقع «سكاي نيوز».

وأضاف أنه من الطبيعي أن تحتاج التطبيقات والمزايا الموجودة في الهاتف لإجراء تعديلات تصل مدتها إلى 48 ساعة، بعد استكمال تحديث نظام التشغيل.

وطلب حساب الدعم الفني في «آبل» من المغرد التواصل مع الشركة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، لحل المشكلة.

وذكر موقع (techradar) الإخباري التقني أنه لتلافي المشكلة يحتاج المستخدم إلى وجود الشاحن أو بنك الطاقة المحمول في متناول اليد لفترة من الوقت.

وتنصح شركة «آبل» بالانتظار عدة أيام في حال استنزاف عمر البطارية (بسبب التحديث)، وربما يكون مساعداً إعادة تشغيل الجهاز بعد الانتهاء من عملية تثبيت التحديث.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شركة آبل
آبل
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