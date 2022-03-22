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دنيا
مصر.. حقيقة تخفيض الدعم على البطاقات التموينية
مصر.. حقيقة تخفيض الدعم على البطاقات التموينية
22 مارس 2022 18:13

القاهرة (الاتحاد)

كشف مجلس الوزراء المصري حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تخفيض دعم الفرد بالبطاقات التموينية.
ونفى المركز الإعلامي في بيانه وجود أي نية لخفض الدعم عن 50 جنيهاً في الوقت الراهن، مؤكداً أنها ستظل ثابتة ولا صحة لما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخفيضها.
من جانبها أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أنها ملتزمة بصرف المقررات التموينية بكامل محتوياتها إلى مستحقي الدعم دون تخفيضها، محذرة أصحاب البطاقات التموينية عدم الانسياق وراء الشائعات.
وذكرت الوزارة أنها تمنح الحرية الكاملة لأصحاب تلك البطاقات في اختيار محتويات مخصصاتهم الشهرية، مع التأكيد على عدم إجبار أي شخص على اختيار سلع تموينية دون غيرها.
وشدد بيان الوزراء على الإبلاغ في حالة إجبار أي فرد على شراء السلع أو اقتطاع جزء من قيمة الدعم البالغ 50 جنيه أو رفع أسعار السلع التموينية، من خلال أرقام المقترحات والشكاوى والإبلاغ عن الجمعيات التي تستغل انتشار الشائعات لتحقيق مكاسب ذاتية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في وقت سابق عن نية الحكومة عدم استخراج بطاقة تموينية لأكثر من شخصين.
وأوضح أن الدولة اتخذت هذا القرار بعد دراسته اجتماعياً، فلا يمكن للحكومة أن تتحمل مسئولية أسرة لا يستطيع الوالد فيها على الإنفاق على منزله.

مصر
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