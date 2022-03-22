هل دمجت التغيرات المناخية فصول السنة؟

رياح عاتية وبرد في مصر، جليد لأول مرة في سوريا، وصقيع في الأردن، طقس بارد رغم انتهاء فصل الشتاء رسمياً وبداية الربيع بما يحمله من ورود ودفء، إلا أن التغيرات المناخية كان لها رأي مختلف، حسب خبير المناخ المصري مجدي علام. قال علام لـ«الاتحاد»: إن هناك ثلاثة أنواع من القياس يعتمدها خبراء المناخ في العالم، طول وعمق وقياس الظاهرة، بناء على هذا الأمر يمكن القول إن التغيرات المناخية أدت لوجود فصلين فقط على مدار العام وقضت على الخريف والربيع، فتشهد البلدان العربية صقيعاً وجليداً لأول مرة. وأضاف الخبير المصري: إن قياس أثر الظاهرة المناخية يظهر أيضاً في تحول أراضٍ رعوية إلى صحراوية وبالتالي انتهاء زراعات كان متعارفاً عليها عالمياً، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية خلال السنوات المقبلة، وإلا ستستمر آثارها على الجميع بلا استثناء. وأشار علام إلى أن الظواهر نفسها كانت تمتد إلى 4 أسابيع على الأكثر خلال الفترات الماضية، بينما وصلت إلى 4 شهور وأكثر، ما يفسر عدم وجود ظواهر فصلي الربيع والخريف على سبيل المثال.