فيديو.. كيف التقت أم سورية بابنها بعد فراق طويل؟

أحضر صاحب محل حلويات في الأردن مفاجأة لشاب سوري يعمل لديه، لم يكن يتوقعها أبداً، بمناسبة عيد الأم الذي صادف أمس الاثنين 21 مارس.
ولاحظ الشاب السوري الذي يعمل في الأردن منذ عام 2011 عندما خرج من بلاده، حيث بقيت والدته هناك، وصول سيدة تدعى «أم محمد» إلى المتجر الذي يعمل فيه بمدينة إربد شمالي الأردن، ولمّا لمح الشاب أمه قادمة إليه ترك كل شيء، وركض صوبها، حيث قبّل قدميها أول شيء، قبل أن ينهض ويعانقها عناقاً طويلاً.
ووثق شريط فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، لحظات لقاء الشاب السوري بوالدته.
وقال صاحب المحل في تصريح لموقع «سكاي نيوز»: إنه استخرج أوراقاً للأم، وعمل على تأمين وصولها من سوريا إلى الأردن، حيث التقت ابنها للمرة الأولى منذ 10 سنوات في مشهد مؤثر أبكى الكثيرين.
وأضاف أن الشاب السوري ظل متعلقاً بأمه ويتكلم عنها بشكل دائم، ومع اقتراب عيد الأم، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، قررت مكافأة الشاب بأمر جميل.