سمير صبري على كرسي متحرك

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

بدأ الفنان المصري سمير صبري في استخدام الكرسي المتحرك قبل موعد إجراء العملية الجراحية لتغيير صمام الميترالي في القلب، بحسب مصدر طبي لـ«الاتحاد»

وقال المصدر الطبي لـ«الاتحاد» إنه يجري العمل في الفترة الراهنة على تجهيز الفنان سمير صبري للعملية، مشيرا إلى أن طول المدة يرجع إلى سنه الكبير، حيث ناهز الـ80 عاما، إلى جانب إصابته بأمراض مزمنة، الأمر الذي أسهم في طول المدة المقررة لإجراء فحوص طبية مكبرة قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء العملية المطلوبة في النهاية.

وأشار المصدر الطبي إلى أن الفنان سمير صبري يتمتع بمعنويات مرتفعة، حيث شهدت طول الفترة الماضية اتصالات مستمرة مع كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي اطمأن عليه بنفسه، ووجه بنقله من أحد المستشفيات الخاصة للعلاج في أحد المستشفيات المتخصصة التابعة للقوات المسلحة المصرية.

الفنان الكبير سمير صبري دخل إلى المستشفى منذ نحو شهرين كاملين، فيما تواصل معه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنفسه للاطمئنان على حالته الصحية، بينما تم نقله من أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة إلى أحد المجمعات الطبية التابعة للقوات المسلحة المصرية لاستكمال علاجه وإجراء العملية الدقيقة.