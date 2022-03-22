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دنيا
مشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم
مشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم
22 مارس 2022 14:02

اكتشف العلماء أن عصير الطماطم يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع.

وتشير مجلة Food Science and Nutrition، إلى أنه وفقا للباحثين من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتحسين الأنواع النباتية، أن نتائج الدراسة التي أجروها بمشاركة 481 متطوعا، أظهرت أن عصير الطماطم الخالي من الملح، يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم.

وظهر أنه بعد مضي 12 شهرا، تحسنت مؤشرات ضغط الدم بصورة ملحوظة لدى المشتركين الذين تناولوا عصير الطماطم بصورة منتظمة. كما لاحظ الباحثون تحسنا في مؤشرات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي وكذلك الكوليسترول.

ويشير الباحثون، إلى أن تأثير عصير الطماطم، يعود إلى احتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على إخراج السوائل من الجسم. لذلك يؤدي تناول كمية غير كافية من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، إلى أن السوائل المتبقية في الجسم، تضغط على جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات مستوى ضغط الدم.

ويقترح العلماء طريقة فعالة لتخفيض مستوى ضغط الدم، وهي التقليل من استهلاك الملح والتخلص من الوزن الزائد.

المصدر: وكالات
ارتفاع ضغط الدم
الطماطم
الضغط
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