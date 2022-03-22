دانا وسلطان في استقبال زوار «ياس ووتروورلد أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، تعاونت ياس ووتروورلد أبوظبي مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لمنح طلاب مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل يوماً ترفيهياً حافلاً بالمرح والسعادة، حيث قامت شخصيتا مدينة الألعاب المائية المحبوبتان «دانة» و«سلطان» بزيارة إلى المركز التقيا خلالها بالطلاب، وتفاعلا معهم في يوم استثنائي سيبقى في ذاكرتهم، كما قامت شخصيتا «دانة» و«سلطان» بتوزيع الهدايا على طلاب المركز والتي تضمنت هدايا تذكارية من مدن ومرافق ياس الترفيهية، بالإضافة إلى تذاكر دخول إلى واحدة من هذه المدن الترفيهية.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها.

وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».